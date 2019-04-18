YTB ve Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde ortak projeler geliştirilerek, tecrübe paylaşımında bulunacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim alanında işbirliğine ilişkin protokol imzalandı. Mutabakat zaptına YTB Başkanı Abdullah Eren ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Prof.Dr. Urhan Alekberov imza koydu. Protokol çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğinin daha da geliştirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede iki kurum arasında ortak projeler geliştirilerek tecrübe paylaşımına gidilecek.

Protokol, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine katkı sağlayacak

İmza töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, protokol sayesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğinin daha da yukarıya taşınacağını kaydetti. YTB Başkanı Eren, “İmzaladığımız protokolle inşallah Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağız. YTB ile Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim alanında zaten ciddi bir işbirliği vardı. Bu işbirliğimizi imzalanan protokolle biraz daha ileriye götürmüş olacağız. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Prof.Dr. Urhan Alekberov ise protokolün Azerbaycan ve Türkiye arasındaki eğitim alanında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Milli liderimiz Haydar Aliyev’in dediği gibi ‘Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki devlettir’. Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması ve yüksek neticeler elde etmesinde şüphesiz Türkiye’nin büyük katkıları vardır. Nerede insan kaynağı varsa, nerede bir potansiyel varsa; orada verim vardır. Bu da eğitimden geçmektedir. Bundan dolayı YTB’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.



