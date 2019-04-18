HABER

YTB ve Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

YTB ve Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde ortak projeler geliştirilerek, tecrübe paylaşımında bulunacak.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim alanında işbirliğine ilişkin protokol imzalandı. Mutabakat zaptına YTB Başkanı Abdullah Eren ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Prof.Dr. Urhan Alekberov imza koydu. Protokol çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğinin daha da geliştirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede iki kurum arasında ortak projeler geliştirilerek tecrübe paylaşımına gidilecek.

Protokol, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine katkı sağlayacak
İmza töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, protokol sayesinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğinin daha da yukarıya taşınacağını kaydetti. YTB Başkanı Eren, “İmzaladığımız protokolle inşallah Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağız. YTB ile Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim alanında zaten ciddi bir işbirliği vardı. Bu işbirliğimizi imzalanan protokolle biraz daha ileriye götürmüş olacağız. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Prof.Dr. Urhan Alekberov ise protokolün Azerbaycan ve Türkiye arasındaki eğitim alanında yapılan çalışmalara büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Milli liderimiz Haydar Aliyev’in dediği gibi ‘Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki devlettir’. Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması ve yüksek neticeler elde etmesinde şüphesiz Türkiye’nin büyük katkıları vardır. Nerede insan kaynağı varsa, nerede bir potansiyel varsa; orada verim vardır. Bu da eğitimden geçmektedir. Bundan dolayı YTB’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

YTB ve Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü

YTB ve Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi arasında eğitim işbirliği protokolü

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
Aynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadıAynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı
Caretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlikCaretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.