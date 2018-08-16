İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Senatosu yayımladığı bildirgeyle Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıyı protesto etti.
YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Milli Duruş" başlığıyla yayınlanan bildirgede, Türkiye'nin bir kez daha ağır saldırı altında olduğu belirtildi.
Ülkenin refahının, güvenliğinin, ekonomiden savunmaya uzanan geniş bir cephe hattı boyunca açıkça yeniden hedef alındığı günlerden geçildiği kaydedilen bildirgede, soğuk savaş yıllarından bu tarafa ittifak ilişkisi yürüttüğü ülkelerin neredeyse tamamıyla sorunlu hale gelen Amerikan yönetiminin, Türkiye'nin eşitlik ve karşılıklılık ilkelerinden taviz vermeyen onurlu tavrına karşı tahammülsüzlüğünü düşmanca kararlarıyla sergilediği anlatıldı.
ABD'nin izlediği Türkiye karşıtı siyasetin, hain saldırılar ve darbe girişimleriyle ülkeyi kan gölüne çeviren terör örgütlerinin himaye edilmesi aşamasının da ötesine geçtiği aktarılan bildirgede, "Amerikan Başkanı'nın imzaladığı, ancak hasım ülkelere yöneltilmesi gereken yaptırım kararlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarımız sarsılmak isteniyor. Türk lirasındaki spekülatif değer düşüşüyle somutlaşan adımları, ortağı olduğumuz F-35 projesindeki haklarımıza yönelik girişimlerin takip ettiğini görüyoruz." denildi.
Saldırılarla Türk milletini yıldırabileceklerini, Türk devletine diz çöktürebileceklerini düşünenlerin tarihin her döneminde olduğu gibi yine hüsrana uğrayacakları vurgulanan bildirgede, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Ancak, bizleri bekleyen yeni ve zorlu mücadele döneminin de farkında olmamız gerekmektedir. Karşımızdaki manzaranın hepimizin omuzlarına yüklediği vatandaşlık görevleri ve akademik camiaya mensubiyetten kaynaklanan önemli sorumluluklar bulunduğuna inanıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak; ülke olarak içine çekildiğimiz ekonomik savaş atmosferinde, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda yüklenmemiz gereken yeni vazifelerin şuurundayız. Bu çerçevede; değişik düzeylerdeki uluslararası proje ve ilişkilerimizde paydaşlık yaptığımız tüm kişi ve kurumlara, ne türden spekülatif bir saldırıya uğradığımızı ve Türk ekonomisinin gerçek gücünü anlatmak üzere seferber olmuş vaziyetteyiz. Bütün akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi, bu inisiyatifin parçası olmaya davet ediyoruz. Üniversitemiz, yeni ekonomik mücadelenin gereklerinin değişik platformlardaki organizasyonlarla milletimizin muhtelif katmanlarına doğru biçimde anlatılması hususunda akademisyenlerimizi teşvik edecektir. Spekülasyonlar karşısında kararlılıkla durabilmenin yerli teknolojilerle desteklenmiş güçlü bir üretim ekonomisine sahip olmaktan geçtiği açıktır."
Üniversite olarak yürüttükleri projeleri hızlandırmak ve yeni projeleri destekleme azminde olduklarını kaydeden YTÜ Senatosu, bildirgeyi şu ifadelerle tamamladı:
"Ekonomik savaşın tüm kurum ve kuruluşlarımızı ilgilendiren önemli bir yönü, ilan edilen tasarruf tedbirlerinin amaçları doğrultusunda uygulanmasıdır. Harcama kalemlerimiz, bu esas dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir. Biliyor ve inanıyoruz ki, tüm bölgesel ve küresel platformlarda yalnızca kendi menfaatleriyle ilgili değil, yeryüzünün mazlumları adına da sesini yükselttiği için hedef olan Türkiye'miz, insanlığın anlam haritasında çok özel bir yere sahiptir. Yüzleştiğimiz zorlukları aşarken bu gerçekten kuvvet ve ilham alacak, Allah'ın izniyle de başaracağız."
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