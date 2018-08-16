İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Senatosu yayımladığı bildirgeyle Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıyı protesto etti.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Milli Duruş" başlığıyla yayınlanan bildirgede, Türkiye'nin bir kez daha ağır saldırı altında olduğu belirtildi.

Ülkenin refahının, güvenliğinin, ekonomiden savunmaya uzanan geniş bir cephe hattı boyunca açıkça yeniden hedef alındığı günlerden geçildiği kaydedilen bildirgede, soğuk savaş yıllarından bu tarafa ittifak ilişkisi yürüttüğü ülkelerin neredeyse tamamıyla sorunlu hale gelen Amerikan yönetiminin, Türkiye'nin eşitlik ve karşılıklılık ilkelerinden taviz vermeyen onurlu tavrına karşı tahammülsüzlüğünü düşmanca kararlarıyla sergilediği anlatıldı.

ABD'nin izlediği Türkiye karşıtı siyasetin, hain saldırılar ve darbe girişimleriyle ülkeyi kan gölüne çeviren terör örgütlerinin himaye edilmesi aşamasının da ötesine geçtiği aktarılan bildirgede, "Amerikan Başkanı'nın imzaladığı, ancak hasım ülkelere yöneltilmesi gereken yaptırım kararlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarımız sarsılmak isteniyor. Türk lirasındaki spekülatif değer düşüşüyle somutlaşan adımları, ortağı olduğumuz F-35 projesindeki haklarımıza yönelik girişimlerin takip ettiğini görüyoruz." denildi.