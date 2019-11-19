YTÜ'den "rektörlük ofisi tadilatı" açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), rektörlük ofisi tadilatında lüks ve israftan azami düzeyde kaçınıldığını, mevcut mobilyalar ve aydınlatma amaçlı avizelerin kullanıldığını, orijinal malzemeler ve kaplamaların korunduğunu belirterek, ihale bedelinin iddia edildiği gibi sadece dinlenme odasındaki ıslak zeminlere ilişkin harcamaları değil, zikredilen tüm mekanların tadilatlarını kapsadığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük yönetim ofisleri oluşturulması amacıyla Davutpaşa Yerleşkesi'ndeki mevcut kışla binasında inşaat-elektrik ve makine-tesisat iş ve işlemleri yapıldığına değinilerek, bazı basın-yayın organlarında söz konusu işlemlere dair "kasıtlı ve yönlendirme amaçlı" haber yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Yıldız Yerleşkesi'nde rektörlük hizmet binası olarak kullanılan ve Yıldız Sarayı kompleksinin parçası olan "Hünkar Dairesi"nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle rektörlük ve rektörlüğe bağlı bazı birimlerin, Davutpaşa Yerleşkesi'nde yer alan ve Kimya- Metalürji Fakültesince kullanılmak üzere planlanan ek hizmet binasına geçici süreyle taşındığı hatırlatıldı.