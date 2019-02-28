Yücelciler idam edilişlerinin 71. yıl dönümünde Üsküp'te anıldı

Eski Yugoslavya'daki komünist rejim tarafından idam edilen dört Yücel Teşkilatı mensubunun vefatının 71. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te anma programı düzenlendi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından KÖPRÜ Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen programa Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin’in yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Yücel Teşkilatı’nın idam edilen dört mensubu için Kur'an-ı Kerim ve dua okunan etkinlikte, Yücelciler hakkında bir kısa film de gösterildi.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Emin, burada yaptığı konuşmada, Yücelcilerin önemine değinerek, bu teşkilat ve mensuplarının önemini yeni nesillere aktarmak ve daha iyi anlamak için farklı etkinlikler düzenleyeceklerinin altını çizdi.

Emin, "Eğer Yücelcileri iyi anlamasak, iyi okuyamasak bugün bulunduğumuz durumu da iyi anlama söz konusu değildir. Bundan dolayı eğer bugün tam 71 yıl önce bu idam, bu katliam olmasaydı belki Makedonya Türklerinin ister nüfus anlamında, iste nüfuz, etki anlamında çok daha farklı bir yerde, çok daha farklı bir etkide olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.