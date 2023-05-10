Yüksek antioksidan içeriyor! Uzmanlar uzun yaşamın şifresini buldular

Sağlıklı ve dinç olabilmek için yıllara meydan okumak gerekiyor. Yaşımız ilerledikçe hareketsiz yaşamı benimsememiz daha hızlı yaşlanmamıza ve riskli hastalıkların oluşmasına zemin oluşturuyor. 53 yaşındaki Harvard Üniversitesi moleküler biyoloğu, DNA testlerinin biyolojik yaşının 43 olduğunu gösterdiğini söyledi. Sinclair, 30'lu yaşlarında fazla kilolu olduğunu ve çok içtiğini itiraf etti. Daha iyi bir forma girmeye karar vererek yeni ve sağlıklı bir rutine başladı.
Sinclair'in biyolojik yaşınızı tersine çevirme tavsiyesi, fiziksel aktivite yapmaktır. Bu kasın korunmasına yardımcı olduğu, egzersizin kalp sağlığını iyileştirdiği ve iltihaplanmayı azalttığı için tüm yaşlanma karşıtı programların temel taşıdır. Haftada üç kez aşağıdakileri içerebilen aerobik egzersizler önerilir:
Sinclair, yaşlanma hızını yavaşlatmak için aralıklı oruç tutmanın da etkili olduğunu savunuyor. "Ana yemeğimi mümkün olduğunca günde birkaç saate sığdırmaya çalışıyorum. Ve oruç tuttuğum bu sürenin tahmini biyolojik yaşım üzerinde de büyük faydaları oldu."
Sinclair'in en sevdiği içeceklerden biri ise günde iki fincan yeşil matcha çayıdır. Yaşlanma karşıtı özellikleriyle ilgili araştırmalar henüz bitmemiş olsa da, matcha çayı hücre hasarını sınırlamaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.
Kronik stres inflamasyonla bağlantılı olduğundan, Sinclair stres kaynaklarına da değiniyor. Çok fazla iltihaplanma hastalıkla bağlantılıdır, bu nedenle Sinclair hayatındaki stresi azaltmaya öncelik verir. Biyolojik yaşlanmayı azaltmanın ve yaşam beklentisini artırmanın dört yolu