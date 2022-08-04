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YAŞ toplantısı sonuçları neler? YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?

04.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 4 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 12.15'te başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 1 saat süren toplantının ardından açıklamada bulundu. Peki YAŞ toplantısı sonuçları neler? YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı? İşte detaylar..

YAŞ toplantısı sonuçları neler? YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?

Bugün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Peki YAŞ toplantısı sonuçları neler? YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

YAŞ TOPLANTISI SONUÇLARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan YAŞ kararlarını açıkladı.

38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.

Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

GENEL KURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada "Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. 38 general ve amiral emekliye sevk edildi." ifadelerini kullandı.

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YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Yaşar Güler, 1954 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi.

Yaşar Güler, takvimler 1974'ü gösterdiğinde Kara Harp Okulu'nu Muhabere Teğmen rütbesiyle bitirdi.

1984 yılına dek Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yapan Yaşar Güler, 1986'da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Orgeneral Yaşar Güler, 2001'de Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10'ncu Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2005'te Tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti.

Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla, MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığına atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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