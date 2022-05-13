Yüksek ateşe ne iyi gelir? Yüksek ateş için evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Ebeveynlerin kuşkusuz en büyük kabusu yüksek ateş. Vücut sıcaklığının 37.5 santigrat derecenin üstüne çıkması çocuğun ateşli olması anlamına gelir. Çoğunlukla soğuk kış günlerinde hasta olan çocukların bu durumu panik oluşturabilir ancak soğukkanlı olmayı başarmalısınız. Yüksek ateşe ne iyi gelir? sorusuna yardımcı olabilecek doğal yöntemleri derledik.

SOĞUK BASKI

Ateşi düşürmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisidir. Bu yöntem için, soğuk musluk suyuyla bir havluyu ıslatın ve fazla suyu sıktıktan sonra kasık, koltuk altı, ayak, el gibi kısımları havluyla ovun. Havluyu tekrar ıslatıp fazla suyunu sıktıktan sonra alnın üzerinde bekletin. Bu işlemi günde birkaç defa veya ateş düşene kadar tekrarlayın. Soğuk baskı işleminde sıkça yapılan hatalardan birisi de buzlu su kullanmaktır. Bu işlem için buzlu su kullanmayın.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, vücut sıcaklığını çeker ve vücudun pH değerini dengeleyerek yüksek ateşi hızlı bir şekilde düşürür. Ayrıca yüksek mineral içeriği sayesinde vücudun kaybettiği mineralleri yerine koyar. Elma sirkesinin kullanımı hem yetişkinler hem de çocuklar için uygundur. Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu bir kaba koyun. Daha sonra bir çift çorabı bu karışıma daldırın. Çoraptaki fazla sıvıyı sıktıktan sonra ayağınıza giyin ve kuruyana kadar bekletin. Bu işlemi ateşiniz düşene kadar, mümkün olduğunca tekrarlayın.

VİRAL ENFESKİYON KAYNAKLI ATEŞLENMELER İÇİN KREM TARTAR

Krem tartar, vücudunuzun alkali oranını yükselterek bakteri üremesini engeller. Bu yöntem, viral kaynaklı ateşlenmeler için son derece etkilidir. Bir çay kaşığı krem tartar, yarım çay kaşığı limon suyu, yarım su bardağı ılık su ve yarım tatlı kaşığı balı bir kasede karıştırın. Karışımı köpürene kadar karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar için. Bu yöntemi ateşi düşürmek için aralıklarla tekrarlayın.

FESLEĞEN VEYA REYHAN ÇAYI

Fesleğen veya diğer adıyla reyhan çayının antibakteriyel, antibiyotik ve antiinflamatuar özellikleri vardır. Bir tatlı kaşığı fesleğeni yarım çay kaşığı karabiber ile birlikte 1 bardak sıcak suyun içine atıp, birkaç dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen karışımı süzüp tatlandırmak için biraz bal ekleyin ve için. Yüksek ateşten kurtulana kadar 2-3 kez bu çaydan için.

SARIMSAK

Sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve virüslerle savaştığı biliniyor. Sarımsak, antiviral özelliğiyle yüksek ateşten kurtulmanıza da yardımcı oluyor. Bir bardak sıcak suya 1 diş kıyılmış sarımsak ekleyin ve birkaç dakika demlenmesini bekleyin. Karışımı süzdükten sonra yavaş yavaş yudumlayarak için. Bu karışımı yüksek ateşten kurtulana kadar içmeye devam edin.

KEKİK ÇAYI

Bağışıklığı artıran ve C vitamini deposu olan kekiği, sade kullanabileceğiniz gibi mercanköşk yaprakları da ekleyebilirsiniz. 1’er çay kaşığı kekik ve mercanköşk yaprağını 1 bardak kaynar suya ekleyin ve 20 dakika demlenmesini bekleyin. Çayı süzüp ılık olarak için. Etkili bir rahatlama için bu çaydan günde birkaç kere için.

KURU ÜZÜM

Kuru üzüm, vitaminler, mineraller, elektrolitler ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu özellikleriyle, yüksek ateşi kısa sürede düşürür. Yarım fincan kuru üzümü ince bir şekilde kıyıp 1 su bardağı suya ekleyin ve yarım fincan su kalana kadar karıştırarak kaynatın. Karışımı ateşten alıp soğumaya bırakın. Karışımı ılık olarak için. Günde birkaç kez tekrarlamak en iyi sonuçları almanızı sağlar.

MELEKOTU KÖKÜ

Bu kök, terlemenizi sağlayarak ateşinizi kısa sürede düşürür. Melekotu köklerini küçük parçalar halinde kestikten sonra kaynar suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Karışım demlendikten sonra tatlandırmak için bal ekleyerek için. Bu çayı ateşiniz düşene kadar günde 1-2 kere için.

PATATES

Patates, enfeksiyon kaynaklı ateşin düşürülmesi için kullanılır. Aynı zamanda hamilelik döneminde ateşlenen kadınların kullanması için de uygundur. Patatesi ince dilimler halinde kesip sirkenin içine yatırın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra, uzanıp patates dilimlerini alnınıza yerleştirin ve patateslerin üstüne bir bez örtün. 20 dakika bu şekilde bekleyip ardından kaldırın. Vücut sıcaklığını yeteri kadar düşürmek için bu işlemi günde 2 kez tekrarlayın.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, curcumin maddesi bakımından zengin olmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirir. Antiviral ve antioksidan etkiye sahip olan güçlü bitkilerden birisidir. Bu yönüyle ateşi düşürürken komplikasyonları da önler. Yarım çay kaşığı zerdeçalı, çeyrek çay kaşığı karabiber tozu ile 1 su bardağı sıcak sütün içine ekleyin ve iyice karıştırın. Yüksek ateşten kurtulmak için günde 2 kez içmek yeterlidir.

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