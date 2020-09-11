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Yüksek ateşte rengi değişen maske üretildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

İspanya’da bir şirket, kullanan kişinin ateşinin 37.5 dereceyi geçmesi hâlinde renk değiştiren bir maske kumaşının patentini aldı.

Yüksek ateşte rengi değişen maske üretildi!

İspanya’nın Muro d’Alcoi kasabasındaki Colorprint Fashion şirketi, bir kişinin üstündeyken söz konusu kişinin ateşinin 37.5 dereceyi geçmesi durumunda rengi değişen bir kumaş üretti.

Şirketin açıklamasına göre bu kumaşla üretilen maskelerin, yeni tip koronavirüse karşı koruyuculuğu da Textile Technological Institute (AITEX) tarafından onaylandı ve sertifikalandı.

İspanyol şirketi ayrıca söz konusu kumaştan bileklik ve kola yapıştırılacak bantlar da üretmiş. Bu ürünlerin de ateşin 37.5 dereceyi geçmesi hâlinde renk değiştirdiği belirtiliyor.

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