Yüksek güvenlikli okul inşa ediliyor

2021'de tamamlanacak projeyle, Fruitport adlı liseye darbeye dayanıklı camlar takılacak, koridorlar öğrencilere ateş açacak herhangi bir saldırganın kaçamayacağı hale getirilecek ve koridorlarda kurşun geçirmez bariyerler inşa edilecek. Bu bariyerler, saldırganın görüş açısını engelleyecek.

Sınıflarda 40 kadar öğrencinin saklanabileceği korunaklı köşeler yapılacak ve okul yöneticileri bir düğmeyle tüm kapıları kilitleyebilecek.

Fruitport Lisesi'nin ABD'de bu tür önlemlere başvuran ilk okul olduğu belirtiliyor.

BİR YILDA 24 OKULDA SALDIRI

ABD'de geçen yıl okullara düzenlenen toplam 24 saldırıda 113 kişi öldü ya da yaralandı.

Washington Post gazetesine göre, 1999'da 12 öğrenci ve bir öğretmenin öldüğü Columbine Lisesi saldırısından sonra ülke genelinde 208 bin öğrencinin bu tür saldırılara maruz kaldığı bildiriliyor.

Şubat 2018'de Parkland'de eski bir öğrencinin yasal olarak satın aldığı yarı otomatik bir silahla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

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