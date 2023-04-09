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Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişiyor, sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor! Pazarda kilosu 15 ila 30 lira arasında

09.04.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Sason ilçesinde, doğal ortamda yetişen kenger bitkisi, köylüler tarafından büyük bir özenle toplanıyor. İlkbaharın habercisi olarak bilinen kenger, sağlık açısından saymakla bitmeyen faydalarıyla dikkat çekiyor. ailece doğaya gelerek kenger toplayan Necmettin Erdem'e göre köylüler, pazarda yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen ve birçok şekilde tüketilen kenger bitkisinin kilosunu 15 ila 30 lira arasında satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişiyor, sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor! Pazarda kilosu 15 ila 30 lira arasında

Batman'ın Sason ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen, havaların ısınmasıyla beraber bölgenin birçok yerinde yetişen "kenger bitkisi", vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

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"BATMAN'IN DOĞAL KENGER BİTKİSİ: SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR, BİRÇOK ŞEKİLDE TÜKETİLİYOR

Köylerde yaşayan vatandaşlar, doğal ortamda yetişen kenger bitkisini kürek yardımıyla topraktan çıkarıyor. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin sağlık açısından faydaları saymakla bitmezken, birçok şekilde tüketiliyor. Dağlarda kendiliğinde yetişen kenger bitkisi, geçen sene mart ayının ilk günlerinde yetişirken, bu yıl yağmurun geç başlaması kenger bitkisinin de geç çıkmasına neden oldu.

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"KÖYLÜLERİMİZ PAZARDA KİLOSUNU 15 İLE 30 LİRA ARASINDA SATARAK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR"

İlkbaharın gelmesiyle doğaya çıkan köylülerin kenger bitkisi toplamaya başladıklarını belirten Necmettin Erdem, “Baharın gelmesiyle birlikte bugün çok güzel bir hava vardı. Biz de bunu köylülerimiz ile birlikte fırsata çevirerek doğada doğal ortamda yetişen kenger pancarını toplamaya geldik.

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Sağlık açısında çok faydalı olan kenger pancarını toplayan köylülerimiz pazarda kilosunu 15 ile 30 lira arasında satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Birçok ailenin bütçesine katkı sağlayan kenger pancarı, bölgede çok tercih ediliyor. Biz de bugün ailece doğaya gelerek kenger pancarı toplamaya çalışıyoruz” dedi.

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(İHA)

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