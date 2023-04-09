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Kalbinden bıçaklanmış halde bulundu! Genç garsonun durumu kritik

09.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, bir işletmede garsonluk yapan E.Y.(22), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğrayıp göğsünden bıçaklandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan genç E.Y.'nin hayati tehlikesi devam ederken, polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kalbinden bıçaklanmış halde bulundu! Genç garsonun durumu kritik

Olay, 05.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1453 sokakta meydana geldi. Bir işletmede garsonluk yapan E.Y. çalıştığı işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. E.Y.'nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde göğsünden bıçaklandığı tespit edilen E.Y. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan E.Y.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)

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