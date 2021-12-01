Yüksek performansıyla mest eden 1000 TL altı toz torbasız süpürge modelleri

Evlerin olmazsa olmazı elektrikli süpürgeler, temizliğin temel unsuru. Günlük hayatta sürekli ihtiyaç duyduğumuz bu kurtarıcıların kullanışlı ve güçlü çekiş gücüne sahip olması kadar fiyatları da önem taşıyor. Bir yandan bütçenize uygun bir yandan da yüksek performans gösteren bir süpürge arıyorsanız doğru yerdesiniz. En kullanışlı toz torbasız elektrikli süpürgeleri sizler için araştırdık. İşte çekiş gücü ile sizi mest edecek ve 1000 TL altında fiyata sahip en iyi süpürgeler. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Kolay temizlik için Fantom Eco Tr 8700

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Yüksek performans gösteren Fantom Eco Tr 8700, sizin için ilk önerimiz. Gövdesinden ayarlanabilen emiş gücüne ve 850W gücünde bir motora sahip olan ürün, 78 dBA ses seviyesi ile sessiz bir çalışma sağlıyor. Turbo başlık ile zorlu kirleri ve hayvan tüylerini kolayca temizliyor. Her yüzeye uygun başlıkları sayesinde en zorlu alanlara ulaşıyor ve en iyi temizliği sunuyor. HEPA ve siklon filtreleme sistemleri ile tüm tozları haznede hapsediyor. Ayrıca süpürgede 3 farklı koruyucu filtre bulunuyor. Süpürge, filtreleme özelliği ile tozların etrafa saçılmasını engelliyor.

Fantom Eco Tr 8700'ü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Maksimum hijyen için Arnica Pika

Arnica Pika, havadaki tüm partikülleri tutan Cyclone Max teknolojisi ve HEPA 13 filtresi sayesinde alerjenlerin ve tozun havaya karışmasını engelliyor. Bu filtreyi yıkayarak temizleyebilirsiniz. Otomatik kablo sarma özelliği ise temizlik sırasında işinizi kolaylaştırıyor. Farklı zeminler için tasarlanmış başlıkları sayesinde temizliğin zorlu olduğu bölgeleri temizlerken zorlanmayacaksınız. 8 metreye kadar uzanan kablosu ile konforlu bir kullanım sağlayan süpürgenin toz haznesi 2,5 litre. Ürün, A sınıfı enerji tüketimi ile aile ekonominize katkıda bulunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde süpürgeyi kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayabilirsiniz.

Zarif ve şık bir tasarıma sahip olan Arnica Pika hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Fantom Tr 8650 Turbo ile temiz bir hava

Fantom Tr 8650 Turbo, toz haznesi sayesinde tozu ve havayı birbirinden ayırıyor. Tozu hapsederken sadece temiz havanın dışarıya çıkmasını sağlıyor. Topladığı tozları tek tuş ile boşatabildiğiniz ürün, 2200W gibi yüksek bir motor gücüne sahip. 3 litrelik toz haznesi sayesinde daha uzun süre temizlik yapabilirsiniz. Yanlışlıkla süpürdüğünüz ürünleri şeffaf toz haznesi sayesinde görebilirsiniz. 5 metrelik otomatik sarılan kablo ile kolay bir kullanım imkanı sağlayan süpürge, güçlü emiş gücü ile yüzeylerdeki kirleri en ince ayrıntısına kadar süpürüyor.

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4. Samsung Vc07R302Mvp ile tertemiz evler

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Samsung Vc07R302Mvp, CycloneForce sistemi ile tozu ve kiri havadan ayrıştırarak dış hazneye hapsediyor. Böylece yüksek emiş gücünü koruyarak tıkanmanın önüne geçiyor. 2,5 litrelik toz haznesini dolduğu zaman tek dokunuşla açabilir ve yorulmadan temizleyebilirsiniz. Ürün, 5 kademeli toz filtresine sahip. Siklon, büyük tozları parçacıklardan ayırırken sünger ve kumaş filtre ise orta ölçekli tozları tutuyor. Yüksek verimli filtre de ince tozları hapsederek havaya karışmasını engelliyor. Ürün, farklı yapıya sahip başlıklar sayesinde her türlü yüzeyde temizlik yapmanıza imkan veriyor. Ergonomik sap tasarımı, süpürgeyi rahatça kavramınızı sağlayarak kollarınızın yorulmasını önlüyor.

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5. Yüksek performans için Grundig VCC 7870

Grundig VCC 7870, güçlü motor özelliği sayesinde zorlu ve sert yüzeylerde yüksek performansla toz topluyor. Halıların içlerini derinlemesine temizleyerek ayrıntılı bir temizlik yapmanıza yardım ediyor. Üst düzey toz tutma özelliğine sahip HEPA 13 filtresi ile tozların %99.88'ini hapsediyor ve Tray Clean teknolojisi ile konforlu bir temizlik sunuyor. Üzerindeki gösterge sayesinde toz haznesinin boşaltılması gereken zamanı takip edebilirsiniz. 6-8 metrelik kablo uzunluğu ile geniş bir alanda temizlik yapabilirsiniz. Ürün, 6 farklı hızda temizleme gücüne sahip.

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6. Karaca Vantuz Turbo Cyclone Süpürge ile enerji tasarrufu sağlayın

Ergonomik bir tasarıma sahip olan Karaca Vantuz Turbo Cyclone Süpürge, 899 Watt maksimum güce sahip. Şeffaf haznesi yıkanarak kolayca temizlenebiliyor. Farklı süpürme aparatları ve teleskobik emiş borusu ile kolay temizlik imkanı sağlıyor. Ürünün şeffaf görünüşü sayesinde toz haznesinin doluluk oranını takip edebilirsiniz. HEPA 13 filtreye sahip olan süpürgenin toz haznesinin boşaltma ağzı aşağıya doğru olduğu için tozla temas etmeniz gerekmiyor. Şık ve kullanışlı tasarımı ile kullanmadığınız zamanlarda kolayca muhafaza edebilirsiniz. Kaliteli ve konforlu bir temizlik sağlayan bu ürünü beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.

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7. Arnica Mila ile maksimum temizlik

Arnica Mila, 750W motor gücü ile zorlu yüzeylerde etkili temizlik sağlıyor. 2,5 litrelik geniş toz haznesi ile uzun süre temizlik yapabilirsiniz. Yıkanabilir HEPA 13 filtresi ile ortamdaki tozları temizleyip hapsediyor. Cylone Max teknolojisi sayesinde evinizi maksimum performans ile temizliyor. Ürünün üzerindeki emiş gücü ayarı sayesinde istediğiniz seviyede güç kullanarak temizlik yapabilirsiniz. Otomatik kablo sarma özelliği, temizlik bittikten sonra ürünü kolayca toplayıp kaldırma imkanı sağlıyor. 75 dBA gürültü seviyesi sayesinde oldukça sessiz çalışıyor.

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8. Şık tasarımı ile Electrolux Torbasız Elektrikli Süpürge

Electrolux Torbasız Elektrikli Süpürge, yüksek performanslı ve kompakt yapısı ile etkili bir temizlik sunuyor. Pedal düğmesi üzerinde bulunan nozül fırçası ile her türlü zeminde etkili temizlik yapabilirsiniz. Ürün, ayrıca yıkanabilir filtre ve 2 aşamalı toz ayırma sistemine sahip. Toz haznesi 1,3 litre olduğu için sürekli temizlik gerektirmiyor. Büyük tekerlekli yapısı ile kolay manevra hareketi sağlayan süpürge, temizlik yaparken rahat ve konforlu bir deneyim sunuyor. Otomatik kablo toplama fonksiyonu sayesinde temizlikten sonra süpürgeyi kolayca kaldırabilirsiniz.

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9. Fakir Flipper ile konforlu temizlik

Fakir Flipper, 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde konforlu bir temizlik sunuyor. Cyclone teknolojisi ile havadan tozu ayırıp merkez kısmına toplayan ürün, yüksek ve uzun süreli emiş gücüne sahip. Tek tuşla açılan toz haznesini toza maruz kalmadan rahatça temizleyebilirsiniz. HEPA 12 filtresi tozları hapsederken hijyenik bir ortam yaratarak temizliğin kalitesini artırıyor. 5 metre uzunluğundaki kablosu, geniş bir temizlik alanı sağlıyor. 78 desibellik ses seviyesiyle sessiz bir kullanım imkanı sunuyor. 4 litrelik toz haznesi, daha uzun süre temizlik yapmaya imkan veriyor.

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10. Hızlı temizlik için Philips Powerpro Compact



Philips Powerpro Compact 750W, halı, seramik ve parke yüzeyleri hem kolay hem hızlı bir şekilde temizliyor. Duvar dipleri, koltuk araları ve mobilya köşeleri gibi zorlu alanlarda maksimum hijyen sağlıyor. Power Cyclone 4 teknolojisi ile tozu havadan ayırıyor. EPA10 temiz hava sistemi sayesinde tozları yakalayarak hazneye hapsediyor. Farklı başlık tipleri sayesinde tüm yüzeylerde kolayca temizlik yapabilirsiniz. Otomatik kablo sarma özelliği işinizin kolaylaştırıyor. Sürekli toz torbası almak zorunda olmadığınız için ürün, aile bütçenize destek oluyor.

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