HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yüksek performansıyla mest eden 1000 TL altı toz torbasız süpürge modelleri

Yüksek performansıyla mest eden 1000 TL altı toz torbasız süpürge modelleri

30.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliğinin süper kahramanı olan süpürgeler, her geçen gün yeni teknolojilerle donatılıyor. Ancak onlarca model arasından hem bütçenize uygun hem de maksimum hijyen sağlayan süpürgeleri bulmak zor olabiliyor. Bu nedenle üstün performans gösteren 1000 TL altındaki en iyi toz torbasız süpürgeleri sizler için araştırdık.

Yüksek performansıyla mest eden 1000 TL altı toz torbasız süpürge modelleri

Evlerin olmazsa olmazı elektrikli süpürgeler, temizliğin temel unsuru. Günlük hayatta sürekli ihtiyaç duyduğumuz bu kurtarıcıların kullanışlı ve güçlü çekiş gücüne sahip olması kadar fiyatları da önem taşıyor. Bir yandan bütçenize uygun bir yandan da yüksek performans gösteren bir süpürge arıyorsanız doğru yerdesiniz. En kullanışlı toz torbasız elektrikli süpürgeleri sizler için araştırdık. İşte çekiş gücü ile sizi mest edecek ve 1000 TL altında fiyata sahip en iyi süpürgeler. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Kolay temizlik için Fantom Eco Tr 8700

2-1

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yüksek performans gösteren Fantom Eco Tr 8700, sizin için ilk önerimiz. Gövdesinden ayarlanabilen emiş gücüne ve 850W gücünde bir motora sahip olan ürün, 78 dBA ses seviyesi ile sessiz bir çalışma sağlıyor. Turbo başlık ile zorlu kirleri ve hayvan tüylerini kolayca temizliyor. Her yüzeye uygun başlıkları sayesinde en zorlu alanlara ulaşıyor ve en iyi temizliği sunuyor. HEPA ve siklon filtreleme sistemleri ile tüm tozları haznede hapsediyor. Ayrıca süpürgede 3 farklı koruyucu filtre bulunuyor. Süpürge, filtreleme özelliği ile tozların etrafa saçılmasını engelliyor.

Fantom Eco Tr 8700'ü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Maksimum hijyen için Arnica Pika

3

Arnica Pika, havadaki tüm partikülleri tutan Cyclone Max teknolojisi ve HEPA 13 filtresi sayesinde alerjenlerin ve tozun havaya karışmasını engelliyor. Bu filtreyi yıkayarak temizleyebilirsiniz. Otomatik kablo sarma özelliği ise temizlik sırasında işinizi kolaylaştırıyor. Farklı zeminler için tasarlanmış başlıkları sayesinde temizliğin zorlu olduğu bölgeleri temizlerken zorlanmayacaksınız. 8 metreye kadar uzanan kablosu ile konforlu bir kullanım sağlayan süpürgenin toz haznesi 2,5 litre. Ürün, A sınıfı enerji tüketimi ile aile ekonominize katkıda bulunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde süpürgeyi kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayabilirsiniz.

Zarif ve şık bir tasarıma sahip olan Arnica Pika hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Fantom Tr 8650 Turbo ile temiz bir hava

4

Fantom Tr 8650 Turbo, toz haznesi sayesinde tozu ve havayı birbirinden ayırıyor. Tozu hapsederken sadece temiz havanın dışarıya çıkmasını sağlıyor. Topladığı tozları tek tuş ile boşatabildiğiniz ürün, 2200W gibi yüksek bir motor gücüne sahip. 3 litrelik toz haznesi sayesinde daha uzun süre temizlik yapabilirsiniz. Yanlışlıkla süpürdüğünüz ürünleri şeffaf toz haznesi sayesinde görebilirsiniz. 5 metrelik otomatik sarılan kablo ile kolay bir kullanım imkanı sağlayan süpürge, güçlü emiş gücü ile yüzeylerdeki kirleri en ince ayrıntısına kadar süpürüyor.

Siz de Fantom Tr 8650 Turbo Multi Cyclon'a hayran kaldıysanız sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Samsung Vc07R302Mvp ile tertemiz evler

5

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Samsung Vc07R302Mvp, CycloneForce sistemi ile tozu ve kiri havadan ayrıştırarak dış hazneye hapsediyor. Böylece yüksek emiş gücünü koruyarak tıkanmanın önüne geçiyor. 2,5 litrelik toz haznesini dolduğu zaman tek dokunuşla açabilir ve yorulmadan temizleyebilirsiniz. Ürün, 5 kademeli toz filtresine sahip. Siklon, büyük tozları parçacıklardan ayırırken sünger ve kumaş filtre ise orta ölçekli tozları tutuyor. Yüksek verimli filtre de ince tozları hapsederek havaya karışmasını engelliyor. Ürün, farklı yapıya sahip başlıklar sayesinde her türlü yüzeyde temizlik yapmanıza imkan veriyor. Ergonomik sap tasarımı, süpürgeyi rahatça kavramınızı sağlayarak kollarınızın yorulmasını önlüyor.

Samsung Vc07R302Mvp için buraya tıklayın.

5. Yüksek performans için Grundig VCC 7870

6

Grundig VCC 7870, güçlü motor özelliği sayesinde zorlu ve sert yüzeylerde yüksek performansla toz topluyor. Halıların içlerini derinlemesine temizleyerek ayrıntılı bir temizlik yapmanıza yardım ediyor. Üst düzey toz tutma özelliğine sahip HEPA 13 filtresi ile tozların %99.88'ini hapsediyor ve Tray Clean teknolojisi ile konforlu bir temizlik sunuyor. Üzerindeki gösterge sayesinde toz haznesinin boşaltılması gereken zamanı takip edebilirsiniz. 6-8 metrelik kablo uzunluğu ile geniş bir alanda temizlik yapabilirsiniz. Ürün, 6 farklı hızda temizleme gücüne sahip.

Grundig VCC 7870'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Karaca Vantuz Turbo Cyclone Süpürge ile enerji tasarrufu sağlayın

7-2

Ergonomik bir tasarıma sahip olan Karaca Vantuz Turbo Cyclone Süpürge, 899 Watt maksimum güce sahip. Şeffaf haznesi yıkanarak kolayca temizlenebiliyor. Farklı süpürme aparatları ve teleskobik emiş borusu ile kolay temizlik imkanı sağlıyor. Ürünün şeffaf görünüşü sayesinde toz haznesinin doluluk oranını takip edebilirsiniz. HEPA 13 filtreye sahip olan süpürgenin toz haznesinin boşaltma ağzı aşağıya doğru olduğu için tozla temas etmeniz gerekmiyor. Şık ve kullanışlı tasarımı ile kullanmadığınız zamanlarda kolayca muhafaza edebilirsiniz. Kaliteli ve konforlu bir temizlik sağlayan bu ürünü beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.

Karaca Vantuz Turbo Cyclone Süpürge ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Arnica Mila ile maksimum temizlik

8

Arnica Mila, 750W motor gücü ile zorlu yüzeylerde etkili temizlik sağlıyor. 2,5 litrelik geniş toz haznesi ile uzun süre temizlik yapabilirsiniz. Yıkanabilir HEPA 13 filtresi ile ortamdaki tozları temizleyip hapsediyor. Cylone Max teknolojisi sayesinde evinizi maksimum performans ile temizliyor. Ürünün üzerindeki emiş gücü ayarı sayesinde istediğiniz seviyede güç kullanarak temizlik yapabilirsiniz. Otomatik kablo sarma özelliği, temizlik bittikten sonra ürünü kolayca toplayıp kaldırma imkanı sağlıyor. 75 dBA gürültü seviyesi sayesinde oldukça sessiz çalışıyor.

Arnica Mila hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Şık tasarımı ile Electrolux Torbasız Elektrikli Süpürge

9-1

Electrolux Torbasız Elektrikli Süpürge, yüksek performanslı ve kompakt yapısı ile etkili bir temizlik sunuyor. Pedal düğmesi üzerinde bulunan nozül fırçası ile her türlü zeminde etkili temizlik yapabilirsiniz. Ürün, ayrıca yıkanabilir filtre ve 2 aşamalı toz ayırma sistemine sahip. Toz haznesi 1,3 litre olduğu için sürekli temizlik gerektirmiyor. Büyük tekerlekli yapısı ile kolay manevra hareketi sağlayan süpürge, temizlik yaparken rahat ve konforlu bir deneyim sunuyor. Otomatik kablo toplama fonksiyonu sayesinde temizlikten sonra süpürgeyi kolayca kaldırabilirsiniz.

Electrolux Torbasız Elektrikli Süpürge'yi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Fakir Flipper ile konforlu temizlik

10-1

Fakir Flipper, 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde konforlu bir temizlik sunuyor. Cyclone teknolojisi ile havadan tozu ayırıp merkez kısmına toplayan ürün, yüksek ve uzun süreli emiş gücüne sahip. Tek tuşla açılan toz haznesini toza maruz kalmadan rahatça temizleyebilirsiniz. HEPA 12 filtresi tozları hapsederken hijyenik bir ortam yaratarak temizliğin kalitesini artırıyor. 5 metre uzunluğundaki kablosu, geniş bir temizlik alanı sağlıyor. 78 desibellik ses seviyesiyle sessiz bir kullanım imkanı sunuyor. 4 litrelik toz haznesi, daha uzun süre temizlik yapmaya imkan veriyor.

Fakir Flipper'ı daha detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

10. Hızlı temizlik için Philips Powerpro Compact

11
Philips Powerpro Compact 750W, halı, seramik ve parke yüzeyleri hem kolay hem hızlı bir şekilde temizliyor. Duvar dipleri, koltuk araları ve mobilya köşeleri gibi zorlu alanlarda maksimum hijyen sağlıyor. Power Cyclone 4 teknolojisi ile tozu havadan ayırıyor. EPA10 temiz hava sistemi sayesinde tozları yakalayarak hazneye hapsediyor. Farklı başlık tipleri sayesinde tüm yüzeylerde kolayca temizlik yapabilirsiniz. Otomatik kablo sarma özelliği işinizin kolaylaştırıyor. Sürekli toz torbası almak zorunda olmadığınız için ürün, aile bütçenize destek oluyor.

Philips Powerpro Compact'ı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılarİki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılar
İnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılarİnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılar
Avustralya internet trollerine adeta savaş açıyorAvustralya internet trollerine adeta savaş açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Tek parçalı kombin sevenlere her mevsime özel çok şık tulum modelleri

Tek parçalı kombin sevenlere her mevsime özel çok şık tulum modelleri

Dudak ombresi nasıl yapılır, hangi ürünler kullanılır?

Dudak ombresi nasıl yapılır, hangi ürünler kullanılır?

Bu aralar bütün ünlülerin giydiği kovboy çizmesi modelleri

Bu aralar bütün ünlülerin giydiği kovboy çizmesi modelleri

Çarpıcı bir stil için mini elbise-uzun çizme kombinleri

Çarpıcı bir stil için mini elbise-uzun çizme kombinleri

Banyodan gelen kötü kokulara karşı ipuçları

Banyodan gelen kötü kokulara karşı ipuçları

Hem retro hem de tarz: 200 TL altına gözlük modelleri

Hem retro hem de tarz: 200 TL altına gözlük modelleri

Tümünü Gör
Hem retro hem de tarz: 200 TL altına gözlük modelleri

Hem retro hem de tarz: 200 TL altına gözlük modelleri

Profesyoneller gibi fotoğraf çekmek için tüyolar

Profesyoneller gibi fotoğraf çekmek için tüyolar

Bella Hadid stili makyaj için tüyolar!

Bella Hadid stili makyaj için tüyolar!

Kasım fırsatı: %25 indirimli kamera ve TV modelleri

Kasım fırsatı: %25 indirimli kamera ve TV modelleri

Asla şarjsız kalmayın: Bol indirimli powerbankler

Asla şarjsız kalmayın: Bol indirimli powerbankler

Kadın spor ayakkabılarında %50 indirim!

Kadın spor ayakkabılarında %50 indirim!

Tümünü Gör
Kadın spor ayakkabılarında %50 indirim!

Kadın spor ayakkabılarında %50 indirim!

Sevdikleriniz için kullanışlı hediyeler, hem de indirimli!

Sevdikleriniz için kullanışlı hediyeler, hem de indirimli!

Evine yeni bir hava katmak isteyenler için %30 indirim

Evine yeni bir hava katmak isteyenler için %30 indirim

Ofis şıklığına %50 indirimle kavuşmak isteyen erkekler için

Ofis şıklığına %50 indirimle kavuşmak isteyen erkekler için

İndirim olsa da bilgisayarımı donatsam diyenlere

İndirim olsa da bilgisayarımı donatsam diyenlere

Müziğim hep benimle olsun diyenlere indirim fırsatı!

Müziğim hep benimle olsun diyenlere indirim fırsatı!

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Banyodan gelen kötü kokulara karşı ipuçları

Banyodan gelen kötü kokulara karşı ipuçları

Evine yeni bir hava katmak isteyenler için %30 indirim

Evine yeni bir hava katmak isteyenler için %30 indirim

Sonbahara uygun vintage dekorasyon fikirleri

Sonbahara uygun vintage dekorasyon fikirleri

Evinizi çok daha derli toplu gösterecek adeta sihirli öneriler

Evinizi çok daha derli toplu gösterecek adeta sihirli öneriler

Çamaşırlarınızı yumuşacık yapmak için tavsiyeler

Çamaşırlarınızı yumuşacık yapmak için tavsiyeler

Evini çiçek bahçesine çevirmek isteyenler için ipuçları

Evini çiçek bahçesine çevirmek isteyenler için ipuçları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Nokia'dan beklenmedik karar! Kötü haberi verdi

Nokia'dan beklenmedik karar! Kötü haberi verdi

Sosyal medyada viral oldu! Metaverse'te yüz binlerce dolara satıldı

Sosyal medyada viral oldu! Yüz binlerce dolara satıldı

Çip krizine karşı yeni adım! Teknoloji devi ile Volkswagen anlaştı

Çip krizine karşı yeni adım: İki dev anlaştı

PlayStation 5'ini satmak isterken az kalsın canından oluyordu!

Cihazını satmak istedi, az kalsın canından oluyordu!

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu dikkat çekecek!

İsim vermeden söylediler! Yeni modeli dikkat çekecek

Profesyoneller gibi fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak tüyolar/ürünler

Profesyoneller gibi fotoğraf çekmek için tüyolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.