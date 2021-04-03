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  4. 4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

03.04.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "yüksek" riskli 12 ilde de 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, "çok yüksek" riskli 58 ilde dün akşam başlamıştı. İşte 4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller.

4 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu kısıtlaması "çok yüksek" riskli 58 ilde ise dün akşam başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE DE KISITLAMA BAŞLADI

Yüksek riskli iller (Turuncu): Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

KISITLAMA ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE DÜN BAŞLAMIŞTI

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatmasıİçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması

AÇIK OLACAK YERLER

İçişleri Bakanlığı, kısıtlamalar sırasında hizmet verecek işletmeler ise şu şekilde açıkladı: "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi-pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi veya pazar günü 10.00- 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek."

HAFTA SONU KISITLAMA UYGULANMAYACAK İLLER

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Orta riskli iller (Sarı): Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

Düşük riskli iller (Mavi): Şırnak.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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