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Yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu uyardı, öldürüldü

17.05.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı (32) sesini kısması için uyaran Zeki Özezen (30) çıkan tartışmada. tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Kıral Dalkıran kısa sürede yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu uyardı, öldürüldü

Olay, 13 Mayıs gecesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yeni Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı, sesini kısması için uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kıral Dalkıran, tabancayla Zeki Özezen'e 6 el ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özezen’i ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Özezen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayın ardından kaçan Kıral Dalkıran için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kıral Dalkıran'ı, cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakaladı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dalkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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