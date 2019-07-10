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Yüksekova'da bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan, geçen Mayıs ayında da tamalanarak su tutmaya başlayan Dilimli Barajı'nın yanına ise bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor.

Yüksekova'da bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan, geçen Mayıs ayında da tamalanarak su tutmaya başlayan Dilimli Barajı'nın yanına ise bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor.
Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde kurulan ve 1995 yılında yapımına başlanan Dilimli Barajı'ndaki çalışmalar geçen yıl tamamlandı. Yaklaşık 2,5 kilometre alan üzerinde, yüksekliği 93, genişliği ise 374 metre olan baraj 2045 yılına kadar yaklaşık 100 bin nüfuslu olan Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Geçtiğimiz yıl sonbahar aylarından itibaren su tutulmaya başlanan barajın yayına da su arıtma tesisi kuruluyor.
Vatanadşların arıtılmış su ihtiyacının karşılanması için bu yıl yapımına başlanan arıtma tesisi yaklaşık 80 milyon liraya mal olacak. Önümüzdeki yıl tamamlanacak olan su arıtma tesisi ile ilgili bilgi veren şantiye sorumlusu İbrahim Yılmaz, çalışmaların yüzde 40'lık bölümünün tamamlandığını söyledi. Yıldız, "Tesiste, idare, Isı merkezi, klor, havalandırma, kimya, bel fitre binası ve ana tesis bulunuyor. önümüzdeki yıl bu aylarda inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Yüksekova'da bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyorYüksekova'da bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyorYüksekova'da bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyorYüksekova'da bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor

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