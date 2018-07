Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yönetici gezegeni Neptün ve Jüpiter olan Yay burçları bu yüzden enerjisi en yüksek ve yerinde duramayan burçtur. İletişim yeteneği bir hayli gelişmiş olan yükselen Yay burçları için arkadaş edinmek çok kolaydır. Bir ortama girdiklerinde gözler hemen onların üzerine çevrilir. Dikkat çektiklerini bildiklerinden de gizemli bir havaya bürünürler. En bilinen özelliklerinin başında özgürlüklerine düşkün oluşları gelir. Kimseden emir almaktan hoşlanmazlar ve kısıtlandıklarını anladıkları anda o ortamı terk ederler. Her daim iyimser olmayı başarabilen yükselen Yay burçlarının moralini bozmak neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Ancak hayatta her şeyin olumlu yönlerine odaklandıkları için hiçbir şeyin kötü yanını görmezler ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında nasıl tepki vereceklerini de bilemezler. Bu durum onların savunmasız kalmalarına ve sorunlarla baş edemeyecek duruma gelmelerine sebep olur.

Yükselen Yay Kadını

Yükseleni Yay olan kadınları bir ortamda fark etmemek mümkün değildir. Albenili ve gösterişli olan Yay kadınları, erkekleri hemen etkileri altına alırlar. Ayrıca yükselen burcu yay olan kadınların genel kültürleri çok gelişmiştir. Hemen her konu hakkında bilgi sahibi olmayı isteyen Yay burcu kadınları araştırmayı çok severler. Ancak her ne kadar entelektüel bir kültüre ve zekaya sahip olsalar da mütevazi ve sevecen kişilikleri onların kesinlikle burnu havada ve ukala kişiler olmadıklarının bir göstergesidir. Kendilerine has bir espri anlayışları vardır. Etraflarındaki kişileri güldürmeye bayılırlar ayrıca hitap yetenekleri ile konuşmaya başladıklarında adeta karşısındaki kişileri hipnotize ederler. Yükseleni Yay olan kadınlar kesinlikle kısıtlanmaktan ve özgürlüklerine müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Bu yüzden hayatlarına girecek kişilerden bu konuda özverili olmalarını isterler. Kıyafetlerine karışılmasından ve kıskançlıktan hoşlanmazlar. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok seven Yay kadınları için evcimen demek çok yanlış olur. Ev hayatı onları sıkar. Özellikle açık alanlarda yapılan etkinlikleri hiç kaçırmazlar. Konser, etkinlik ve parti gibi davetler tam onlara göredir. Özgür ruhları ile çantaları sırtlarında ülke ülke gezebilirler. Yeni yerler keşfetmeye ve yeni insanlar tanımaya bayılırlar. Tarihi mekanlar onları etkisi altına alır. Oldukça inatlı, biraz dik başlı ve dediğim dediktirler. İş hayatlarında başarılı oldukları bir gerçektir ancak sıkılgan yapıları gereği bazen başladıkları işi yarım bırakabilirler ve iş değişikliği yapma konusunda Yay ile yarışabilecek bir başka burç daha yoktur. Bu sıkılgan yapıları hayatlarının her alanına yansır. Ev dekorasyonunu ve saç renklerini devamlı değiştirirler. Sıra dışı ve dikkat çekici kıyafetler giymekten hoşlanırlar.