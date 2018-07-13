Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yönetici gezegeni Neptün ve Jüpiter olan Yay burçları bu yüzden enerjisi en yüksek ve yerinde duramayan burçtur. İletişim yeteneği bir hayli gelişmiş olan yükselen Yay burçları için arkadaş edinmek çok kolaydır. Bir ortama girdiklerinde gözler hemen onların üzerine çevrilir. Dikkat çektiklerini bildiklerinden de gizemli bir havaya bürünürler. En bilinen özelliklerinin başında özgürlüklerine düşkün oluşları gelir. Kimseden emir almaktan hoşlanmazlar ve kısıtlandıklarını anladıkları anda o ortamı terk ederler. Her daim iyimser olmayı başarabilen yükselen Yay burçlarının moralini bozmak neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Ancak hayatta her şeyin olumlu yönlerine odaklandıkları için hiçbir şeyin kötü yanını görmezler ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında nasıl tepki vereceklerini de bilemezler. Bu durum onların savunmasız kalmalarına ve sorunlarla baş edemeyecek duruma gelmelerine sebep olur.
Yükseleni Yay olan kadınları bir ortamda fark etmemek mümkün değildir. Albenili ve gösterişli olan Yay kadınları, erkekleri hemen etkileri altına alırlar. Ayrıca yükselen burcu yay olan kadınların genel kültürleri çok gelişmiştir. Hemen her konu hakkında bilgi sahibi olmayı isteyen Yay burcu kadınları araştırmayı çok severler. Ancak her ne kadar entelektüel bir kültüre ve zekaya sahip olsalar da mütevazi ve sevecen kişilikleri onların kesinlikle burnu havada ve ukala kişiler olmadıklarının bir göstergesidir. Kendilerine has bir espri anlayışları vardır. Etraflarındaki kişileri güldürmeye bayılırlar ayrıca hitap yetenekleri ile konuşmaya başladıklarında adeta karşısındaki kişileri hipnotize ederler. Yükseleni Yay olan kadınlar kesinlikle kısıtlanmaktan ve özgürlüklerine müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Bu yüzden hayatlarına girecek kişilerden bu konuda özverili olmalarını isterler. Kıyafetlerine karışılmasından ve kıskançlıktan hoşlanmazlar. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok seven Yay kadınları için evcimen demek çok yanlış olur. Ev hayatı onları sıkar. Özellikle açık alanlarda yapılan etkinlikleri hiç kaçırmazlar. Konser, etkinlik ve parti gibi davetler tam onlara göredir. Özgür ruhları ile çantaları sırtlarında ülke ülke gezebilirler. Yeni yerler keşfetmeye ve yeni insanlar tanımaya bayılırlar. Tarihi mekanlar onları etkisi altına alır. Oldukça inatlı, biraz dik başlı ve dediğim dediktirler. İş hayatlarında başarılı oldukları bir gerçektir ancak sıkılgan yapıları gereği bazen başladıkları işi yarım bırakabilirler ve iş değişikliği yapma konusunda Yay ile yarışabilecek bir başka burç daha yoktur. Bu sıkılgan yapıları hayatlarının her alanına yansır. Ev dekorasyonunu ve saç renklerini devamlı değiştirirler. Sıra dışı ve dikkat çekici kıyafetler giymekten hoşlanırlar.
Yükselen burcu Yay olan erkekler de en az kadınları kadar çekici bir görünüme sahiptirler. Karizmatik duruşları ile hemen ilgi odağı olurlar. Ayrıca çok naif ve kibar kişilikleri ile etraflarındaki insanları kendilerine hayran bırakırlar. Yükselen Yay erkekleri çok iyimserdir ancak bu iyimser yapıları kimi zaman patavatsızlık olarak algılanır. Sevgi dolu ve enerjik yapıları ile arkadaş çevresinin aranan ismidirler. Flört etmeye bayılırlar. İlişki yaşama konusunda asla sıkıntı çekmeyen Yay burcu erkekleri romantik tavırları ile sevdikleri kadınları mutlu etmenin yolunu iyi bilirler. İlişki süresince sadık olsalar da her çiçekten bal almayı tercih ederler, bu yüzden ilişkileri çok uzun sürmez. Sıkılgan yapıları tek bir partnere bağlı kalmalarını zorlaştırır. Ancak dürüstlükten asla şaşmayan karakterleri her zaman takdir görmelerini sağlar. Her ne kadar ilişki insanı olsalar da evlilik onları korkutur. Çünkü evliliğin özgürlüklerini bitireceğine inanırlar. Gezmekten ve yeni yerler keşfetmekten hoşlanırlar. Parti ve eğlence onların yaşam tarzıdır. Sessiz sakin ortamlar onların enerjik ruhlarına aykırıdır. Özgüvenleri oldukça yüksek olan yükselen Yay burcu erkekleri istediklerini elde edemediklerinde kendilerini geri çekerler. Ayrıca bu burcun erkekleri çok konuşmalarıyla ünlüdürler. İlgi alanlarına giren bir konu olduğunda onları susturmak mümkün değildir. Merhametli bir kalpleri vardır ve çok yardımseverlerdir. Maddi anlamda oldukça savurgan olduklarını söylemek yanlış olmaz. Cömertliği para saçmak olarak algılayan Yay erkekleri için paranın hiçbir kıymeti yoktur. Öyle ki onlar için para sadece istedikleri hayatı sürebilmeleri için gereken bir araçtır.
Yükselen Yay burçlarının özelliklerinin başında son derece enerjik, iyimser, inatçı, kültürlü, özgürlüğüne düşkün ve merhametli oluşları gelir. Fiziksel özelliklerine bakıldığında ise genellikle uzun bir boy ve ince, biçimli bir vücut dikkat çeker. Yay erkeklerinin vücutları kaslı, kadınlarının ise oldukça fittir. Hak ve adalet duyguları fazlasıyla gelişmiş olan Yay burçları haksızlığa asla dayanamazlar. İnsanları kategorize etmekten nefret ederler. Onlar için herkes aynı ve eşittir. Özellikle resmin bütününü görebildikleri için ikileme düşmeden doğru kararlar alabilirler. Maceraperest yapıları onları ekstrem sporlara ve aktivitelere sürükler. Risk almaktan hoşlanırlar. Çoğu zaman ileriyi düşünmeden anı yaşarlar. Plan program yapmaktan hoşlanmazlar. Kuralcı bir yapıları yoktur. Patavatsızlık derecesinde iyimserdirler. Her şeyin iyi yanını görmeye çalışırlar bu yüzden olumsuzluklar onları üzer ve yıpratır. Çünkü zor zamanlarda ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bir fikirleri yoktur. Hayat onları savunmasız yakaladığında savurup bir kenara atar. Ancak yükselen Yay burçlarının içleri her zaman umutla dolu olduğu için bu kaosun içinden de çabuk sıyrılırlar. Rekabet etmekten çok hoşlanırlar, bu yüzden çalışma hayatında da oldukça azimli ve isteklidirler. Ancak biraz maymun iştahlıdırlar ve çabuk sıkılırlar. Çift karakterli oluşları çoğu zaman anlaşılamamalarına sebep olur. Çünkü yükselen Yay burçlarının iki ayrı karakter yapısı vardır. Birincisi dışarıdan bakıldığında oldukça sessiz sakin ve kendi halindedir. İçine kapanık olarak tabir edilen bu kişiler sosyallikten çok uzaktırlar. Güçsüz ve aciz bir karakter yapısı sergilerler. Bir diğer Yay burçları ise aksine, son derece dışa dönük, dost canlısı ve sosyal insanlardır. Kendilerine olan güvenleri çok yüksektir. İletişimleri kuvvetli ve enerjiktirler. Yay burçlarının motivasyonu hırstır. Eğer onlara bir işi yapamayacakları söylenirse, o işi yapabilmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazırdırlar. Asla böyle bir yenilginin altında kalmamaya kararlıdırlar. Ancak aldıkları kararlar sürekli değişkenlik gösterdiği için ya da yapılan yorumlardan çabuk etkilendikleri için çoğunlukla hırslarının kurbanı olurlar. Kinci bir yapıları yoktur. Ancak kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmazlar.
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