HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Yumurta dondurma işlemi gebelik oranının düşmesine neden olan durumları kontrol altına almak için yapılan bir işlemdir. Yumurta dondurma işlemi sayesinde kadınlar istedikleri zaman gebelik yaşayabilmektedir. Peki yumurta dondurma işlemi kimlere uygulanıyor? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler

Kadın yaşı ilerledikçe yumurta rezervi azalıyor ve yumurta kalitesi bozuluyor. Özellikle 40 yaş sonrası yumurtalarda bu olumsuz etkilenme belirginleşiyor. İlerleyen yaş ile birlikte yumurtalıklarda genetik problem riskinin arttığını ve gebelik oranlarının düştüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanları Doç. Dr. Tayfun Kutlu ile Dr. Ebru Öztürk Öksüz, yumurta dondurma işlemi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ KİMLERE UYGULANMALI?

Herhangi bir hastalık (kanser ve cerrahi işlem) ve tedavi (kemoterapi, radyoterapi vb) nedeniyle yumurtalık dokusunu kaybetme riski olan kişiler, bu tedavi öncesinde yumurtalarını dondurup, tedavi süreci bittikten sonra rahatlıkla bu yumurtaları kullanıp gebe kalabiliyorlar.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ EN ÇOK KİMLERE ÖNERİLİYOR?

Herhangi bir hastalık nedeniyle yumurtalarını kaybetme riski olan hastaların yanı sıra en çok önerdiğimiz kişiler, gebelik planını erteleyen, yumurta rezervi azalmaya başlayan tüm kadınlar. Çünkü artık yasalarımız da bu tedaviyi destekliyor. Yani yumurta rezervi azalmaya başlayan, yaş faktörü olan tüm kadınlar yumurtalarını dondurabiliyor. Ve gebelik düşündükleri zaman artık yumurtalıkları çalışmasa bile dondurdukları yumurtaları olduğu için gebelik şansını kaçırmıyorlar. Kadınların, yumurtalarını dondurmaları için evlilik şartı da bulunmuyor.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİNE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Bu işlem çok uzun zaman ayrılması gerektiren bir işlem değil. Tedavi, adetin 2. veya 3. günü başlıyor. Amacımız hormon tedavisi ile birlikte yumurtaları uyarmak ve onları belli bir sayı ve olgunluğa ulaştırmak. Yaklaşık 10-11 günde istediğimiz gelişmeyi elde ediyoruz ve yumurta toplama işlemine geçiyoruz. Yumurtalar toplandıktan sonra iyi kalitede yumurtalarımızı donduruyoruz. Kısaca tedavinin yaklaşık 14 gün sürdüğünü söyleyebiliriz.

YUMURTA NE KADAR SÜRE SAKLANABİLİYOR?

Yasal olarak 5 yıl yumurtaları saklayabiliriz. Sonrasında da bakanlık onayı ile uzatabiliyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlışBel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yumurta dondurma işlemi yumurta dondurma

En Çok Okunan Haberler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

Annesi hakime bunları söyleyip salonu terk etti

Annesi hakime bunları söyleyip salonu terk etti

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

Antalya'da panik anları! Apar topar dışarı çıkardılar

Antalya'da panik anları! Apar topar dışarı çıkardılar

11 bin 27 pasaportla ilgili önemli gelişme

11 bin 27 pasaportla ilgili önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış

Üstün zekalı çocuklar, diğer çocuklardan izole edilmeli mi?

Üstün zekalı çocuklar, diğer çocuklardan izole edilmeli mi?

Hemoroid tedavisinde laser yöntemi etkili bir yöntem mi?

Hemoroid tedavisinde en etkili yöntem hangisi?

1 ay içinde ameliyat olmazsa görme yetisini kaybedecek

Korkutan gerçekle yaşıyorlar! 1 ay içinde ameliyat olmazsa...

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı

Son 24 saatte 118 can kaybı

Koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.