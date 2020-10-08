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Yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma nasıl yapılır? Yumurta dondurma kimlere yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

Yaşla beraber yumurta kalitesi azaldığı için gebelik oranlarında düşme görüldüğü biliniyor. Bunun için yumurta dondurma yöntemi kullanılarak kadınlar 50’li yaşlarında dahi çocuk sahibi olma şansı yakalayabiliyor. Yumurta dondurma işlemi, son yıllarda çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için bir şans olarak görülüyor. Peki, yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma nasıl yapılır? Yumurta dondurma kimlere yapılır?

Yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma nasıl yapılır? Yumurta dondurma kimlere yapılır?

Yaşın ilerlemesi ile beraber yumurta kalitesi azaldığı ve gebelik oranları düştüğü için bazı kadınlar yumurta dondurma işlemi uygulamaya yöneliyor. Yumurta dondurma yöntemi ile yumurtalarını saklayan kadınların kendilerini hazır hissettikleri zaman 50’li yaşlarında dahi çocuk sahibi olma şanslarının bulunduğu biliniyor. Peki, yumurta dondurma neden yapılır? Kaç yaşında yumurta dondurulur? İşte detaylar...

YUMURTA DONDURMA NEDİR?

Yumurta dondurma, olgun bir yumurtanın dondurulup saklanması işlemine verilen isimdir. Kadınların üreme potansiyelini korumak adına günümüzde kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Uygulamada yumurta hücreleri yumurtalıklardan toplanıp donduruluyor ve sonrasında kullanılmak üzere saklanıyor. Dondurulmuş olan yumurta, gebelik planlandığı zaman için tüp bebek işlemi için çözülüp laboratuvar ortamında spermle birleştiriliyor ve rahme yerleştiriliyor.

YUMURTA DONDURMA NASIL YAPILIR?

Ortalama olarak 10-14 günlük bir ilaç tedavisiyle yumurtalıklar kontrollü olarak uyarılıp sonrasında anestezi altında yumurta toplama işlemi gerçekleştiriliyor. Ardından yumurta hücreleri ise vitrifikasyon dondurma yöntemiyle donduruluyor. Dondurulmuş olan gonad hücreleri, -196 °C’de içeriğinde sıvı nitrojen bulunan saklama tanklarında kayıtlı olarak saklanıyor.

YUMURTA DONDURMA KAÇ YIL SAKLANIR?

Genel olarak uygulamada saklama süresi 1 sene olarak geçiyor. Bu süre hasta onayı ile 5 seneye kadar uzatılabilirken 5 seneden fazlası için Sağlık Bakanlığı onayına ihtiyaç duyulabiliyor. Uygulamayı yaptırmış olan kişi yumurtaları kullanmama kararını verirse ve artık saklanmasını istemezse yumurtalar imha ediliyor. Bu işlem için de talep dilekçesi ve Sağlık Bakanlığına bildirim yapılması gerekiyor.

YUMURTA DONDURMA KİMLERE YAPILIR?

Kanser tedavisi, çikolata kisti ya da kanser cerrahisi gibi çeşitli operasyonların öncesinde veya yumurta rezervi azalmakta olduğu 3 uzman doktor tarafından sağlık kurulu raporuyla onaylanan kadınlara işlem yapılabiliyor. Kanser tedavisi gören kadınların çocuk sahibi olma şanslarını koruyan yöntem, yakın gelecekte çocuk sahibi olmayı düşünmeyen fakat yaş nedeniyle üretkenliğini kaybedebilecek kadınlar için de henüz yumurtalıklar tükenmeden gelecekt bebek sahibi olabilme imkanını devam ettirmelerini sağlıyor.

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