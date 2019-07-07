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Yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisiyle 18 yıllık çocuk hasreti sona erdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan 38 yaşındaki Hacer ve Remzi Akgün çiftinin 18 yıllık çocuk özlemi, yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisiyle sona erdi.Türkiye’de birçok tüp bebek merkezine başvuran fakat 4 başarısız deneme sonucunda umudunu kaybeden 38 yaşındaki Hacer ve Remzi Akgün çifti, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.

Yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisiyle 18 yıllık çocuk hasreti sona erdi

Diyarbakır’da yaşayan 38 yaşındaki Hacer ve Remzi Akgün çiftinin 18 yıllık çocuk özlemi, yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisiyle sona erdi.
Türkiye’de birçok tüp bebek merkezine başvuran fakat 4 başarısız deneme sonucunda umudunu kaybeden 38 yaşındaki Hacer ve Remzi Akgün çifti, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavisi uygulanan Akgün çifti 18 yıllık çocuk özlemi, bebek müjdesi ile son buldu. Akgün çifti, şimdi bebeklerini kucağına alacağı günü iple çekiyor.

Yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavilerinden gelen başarı
Akgün çiftini, klinikte değerlendirdiklerinde yumurta rezervinin zayıf olduğunu ve stres faktörünün olduğunu tespit ettiklerini belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kısa sürede 18 yıllık hasreti sona erdirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Hacer bize düşük over rezervi ve başarısız denemelerle başvurdu. Hastayı değerlendirdiğimizde over rezervinin ciddi anlamda azaldığını tespit ettik. Birçok merkezde yapılan tedavilerde yanıtsız olduğunu ve çocuk sahibi olamadığını duyduk. Hastayı değerlendirdiğimizde yumurta rezervinin düşük olduğunu ve stres faktörünün olduğunu gördük. Bu hastaya tüp bebek tedavisine başlamadan önce akupunktur tedavisi yaptık. Akupunkturla hem stres faktörünü yok ettik hem yumurta kalitesini artırdık hem de rahim duvarının kanlanmasını ve bağışıklık sistemini kazandırdık. Akupunktur tedavisinden sonra yumurta gençleştirme tedavisi uygulayarak yumurtaların kalitesini artırmaya çalıştık. Yumurta kalitesi arttırıldıktan sonra tüp bebek tedavisine başladık. Tüp bebek tedavisinde de hastanın yumurta rezervinin çok zayıf olduğu için yumurta sayımız az olduğu için yumurta gençleştirme ve akupunktur tedavilerini uygulayarak az sayıda kaliteli yumurta elde ettik. Daha sonra transfer ettiğimizi ve buna bağlı olarak da gebeliğin pozitif olduğunu gördük. Tabi bu sonucu aldığımızda hasta gözlerine inanamadı, çünkü daha önce hastanın denemeleri olduğu için başarısız olacağını düşünüyordu. Tabi bu uygulamayla başarılı olunca hasta inanamadı, ta ki kalp atışını duyuncaya kadar. Hasta kalp atışını duyunca artık gerçekten de gebelik olduğuna kendisi inanmaya başladı. Burada vereceğimiz mesaj şu, hiç kimse umudunu yitirmesin lütfen, her zaman hayata pozitif ve olumlu bakmasını öneriyoruz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk nasip etsin diyoruz” dedi.
Daha önce de birçok hastanelere gittiklerini kaydeden Remzi Akgün, 4 defa tüp bebek denemesi başarısız olunca Hakan hocaya geldiklerini söyledi. Remzi Akgün, akupunktur ve yumurta gençleştirme tedavisi (PRP) sonucunda eşinin gebe kaldığını ifade ederek çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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