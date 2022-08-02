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Yumurta haşlarken suyuna mutlaka limon ekleyin!

02.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Pratik olması için genellikle haşlanmış yumurta tercih edilir. Yumurta haşlarken suyuna limon suyu eklemeyi denediniz mi? Şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka denemeniz gereken bu yöntem sayesinde artık sürekli yumurta haşlarken suyuna limon damlatacaksınız.

Yumurta haşlarken suyuna mutlaka limon ekleyin!

Haşlanmış yumurta, neredeyse milyonlarca kişinin tükettiği faydalı besinlerin başında geliyor. Ancak yumurta haşlarken, yumurtanın çatlaması sinir bozucu olabiliyor. Sabah kahvaltısında çatlamadan yumurta haşlamak istiyorsanız size mükemmel bir önerimiz var.

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YUMURTAYI ÇATLATMADAN HAŞLAMANIN YÖNTEMİ

Karar.com'da aktarılanlara göre; Limon suyunun yumurta kabuklarını güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Haşlanma sırasında çatlamış olan yumurtanın bütün vitaminin gitmesi ile beraber aynı zamanda lezzetini de kaçırmaktadır.

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Fakat içerisine atılan limon veya suyuna sıkılan yarım limon yardımıyla yumurta kabuklarının çatlamasının önüne geçebilirsiniz. Oldukça güçlü bir antioksidan kaynağı olan limon yumurta kabuklarının güçlenmesine yardımcı olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
haşlanmış yumurta
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