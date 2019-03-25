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"Yumurta insanları birleştirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden Will Connolly: - "Yumurta atmak doğru bir şey değil ancak bu yumurta, insanları birleştirdi ve (Yeni Zelanda'daki) terör saldırısı kurbanları için on binlerce dolar toplandı" - "Herkesin bir görüşü var ancak Senatör Anning'in konuşmasını bir saatten fazla dinlerken buna cevap verilmesi gerektiğini düşündüm ve kimse bir şey yapmayınca da ben yaptım"

CANBERRA (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly, yumurta atmanın doğru olmadığını ancak protestosunun, dünyanın dört bir yanından insanı bir araya getirdiğini ve saldırı mağdurları için bağış toplanmasına vesile olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırılarının ardından, terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri alan Senatör Anning'e, Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Connolly, o günden sonra ilk kez bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Yumurta fırlatması üzerine senatörün kendisine tokat atmasını hak edip etmediğine ilişkin soruya Connolly, "Yaptığım şeyin doğru olmadığını anladım ve bazı kişilerin neden o şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum." yanıtını verdi.

Annesinin de yumurtalı protesto yöntemini onaylamadığını söyleyen Connolly, "Annem, inandığım şeyi savunmamdan memnun oldu ancak kesinlikle bunu yapma şeklim konusunda aynı fikirde değil." diye konuştu.

Protestosunun ardından kendisine "Yumurta Çocuk" lakabı takılan Connolly, "Yumurta atmak doğru bir şey değil ancak bu yumurta, insanları birleştirdi ve bağış toplandı, (Christchurch) terör saldırısı kurbanları için on binlerce dolar toplandı." dedi.

"GoFundMe" isimli yardım toplama sitesi üzerinden kendisi için "hukuki masraflarının karşılanması" ve "daha fazla yumurta" amacıyla başlatılan bağış kampanyasından da bahseden Connolly, toplanan on binlerce doların, Christchurch'teki terör saldırısı mağdurlarına bağışlanacağını ifade etti.

Kendini "politikten ziyade insanlık yanlısı" olarak nitelendiren Connolly, eylemine karar vermeden önce senatörün konuşmasını bir saat boyunca dinlediğini anlattı.

Connolly, "Tepki vermesini beklemiyordum. Oradan çekip gideceğimi düşünmüştüm. Olayın böyle büyüyeceğini düşünmedim." dedi.

Kendisine gösterilen aşırı ilgiden mahcup olduğunu ve tepkilerin, protestonun maksadının önüne geçtiğini söyleyen Connolly, terör saldırısının kurbanlarına ve mağdurlarına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Connolly ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki destekçilerinden gelen, bedava konser biletleri, tatiller gibi tekliflere nasıl yanıt vereceğini düşünmek için vaktinin olmadığını dile getirdi.

Diğer yandan Connolly, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek herkesi, inandığı şeyi savunmaya çağırdı.

Birine yumurta atmayı tasvip etmediğini vurgulayan Connolly, "Herkesin bir görüşü var ancak Senatör Anning'in konuşmasını bir saatten fazla dinlerken buna cevap verilmesi gerektiğini düşündüm ve kimse bir şey yapmayınca da ben yaptım." ifadelerine yer verdi.

Connolly, Christchurch'te iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.

Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darp etmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

17 yaşındaki Will Connolly, olayın ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsan olmaktan son derece gurur duyduğum bir andı. Şunu bilmenizi isterim ki Müslümanlar terörist değildir ve terörün dini yoktur. Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi boş kafalılardır. Herkese desteği için teşekkür ederim. Bana 'Egg Boy (Yumurta Çocuk)' ismini verdiğinizi duydum."

Connolly'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

Farklı ülkelerden çok sayıda kişi, Connolly'nin paylaşımına "Teşekkürler kral", "Süper kahraman", "Teşekkürler Will, sen bütün Avustralyalıları temsil ettin." şeklinde yorumlar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fraser Anning Will Connolly yumurta

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