"Yumurta insanları birleştirdi"

CANBERRA (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly, yumurta atmanın doğru olmadığını ancak protestosunun, dünyanın dört bir yanından insanı bir araya getirdiğini ve saldırı mağdurları için bağış toplanmasına vesile olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırılarının ardından, terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri alan Senatör Anning'e, Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Connolly, o günden sonra ilk kez bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Yumurta fırlatması üzerine senatörün kendisine tokat atmasını hak edip etmediğine ilişkin soruya Connolly, "Yaptığım şeyin doğru olmadığını anladım ve bazı kişilerin neden o şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum." yanıtını verdi.

Annesinin de yumurtalı protesto yöntemini onaylamadığını söyleyen Connolly, "Annem, inandığım şeyi savunmamdan memnun oldu ancak kesinlikle bunu yapma şeklim konusunda aynı fikirde değil." diye konuştu.