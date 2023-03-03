Yumurta sarısındaki tehlikeye dikkat! Sağlık için büyük risk oluşturuyor

Toplumda birçok kişi yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğunun farkında değil. Tedavi edilmeyen kolesterolün kalp krizi ve felç riskini yükselttiği biliniyor. Yüksek kolesterolü kontrol altına almak için kolesterolü yükseltecek gıdalardan uzak durmak gerekiyor.

KOLESTEROLÜ İÇEREN GIDALAR

YUMURTA SARISI

Yumurtalar sıklıkla diyet kolesterolünün en kötü kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Tek bir yumurta, yaklaşık 186 miligram kolesterol içerir ve bu, günlük önerilen maksimum alımın yarısından fazladır. Bu kolesterolün tamamı yumurta sarısında bulunur.

PEYNİR

Peynir, kolesterol söz konusu olduğunda başka bir büyük suçludur. Diyetinizde biraz peynir zarar vermezken, hızlı bir şekilde önemli bir diyet kolesterol kaynağı oluşturabilir.

Karaciğer gibi organ etlerinin vitamin ve besin açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu onları birçok diyetin mükemmel bir parçası yapsa da, kolesterollerini düşürmeye çalışan insanlar için mükemmel bir seçim değildir.

SARDALYA

Karideye benzer şekilde, sardalye güçlü bir deniz ürünü kolesterol kaynağıdır.

Fast food, kızartılmış yağlarda yüksek olma eğilimindedir ve neredeyse her zaman, kolesterol seviyeleriniz için kötü hale getirebilecek bir tür hayvansal ürün içerir. Çalışmalar, fast-food restoranlarında düzenli olarak yemek yemenin kolesterolde artışa yol açtığını ve hatta "iyi" kolesterolü düşürebileceğini göstermiştir.

KOLESTEROL İÇEREN GIDALARA ALTERNATİFLER

YUMURTA AKI

Yumurta akı kolesterol içermez ve birçok tarifte bütün yumurtaların yerine kullanılabilir.

AZ YAĞLI PEYNİR

Az yağlı peynirler, tam yağlı peynirlere göre kolesterolde daha düşük olma eğilimindedir.

BEYAZ ETLER

Sığır eti gibi koyu etler yerine tavuk gibi seçeneklere bakın. Derisini yeseniz bile, tavuk göğsü, sığır karaciğeri ile karşılaştırıldığında, porsiyon başına kolesterolün dörtte birinden daha azına sahiptir.

FIRINDA PİŞMİŞ GIDALAR

Fast food genellikle trans yağ oranı yüksek ve LDL kolesterol seviyelerini yükseltebilen hidrojene yağlarda kızartılır. Fırında pişirilmiş yiyecekler herhangi bir katı veya sıvı yağ eklemez ve bu nedenle kolesterolleri daha düşük olabilir.



