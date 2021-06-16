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  4. Yumurtaları toplamak için kümese giren çocuk, horozun saldırısına uğradı

Yumurtaları toplamak için kümese giren çocuk, horozun saldırısına uğradı

16.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Kale ilçesinde tavuk kümesine yumurta toplamaya giden 14 yaşındaki çocuğun horozun saldırısına uğraması kameralara yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde 14 yaşındaki Mete Rauf Gökhan, ağabeyi Eyüp Gökhan ile kümese gidip yumurta toplayacağı üzere iddiaya girdi. Bunun üzerine Mete Rauf Gökhan, tüm cesaretini toplayıp saldırgan horozların olduğu kümese girdi.

Ağabey Eyüp Gökhan bu anları cep telefonu ile saniye saniye kayda alırken, yumurtaları almak isteyen Mete Rauf, horozun saldırısına maruz kaldı. Horozun yumurtaları çıkarmasına izin vermemesi üzerine yaşanan komik anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mete Rauf, abisinin yardımıyla ancak yumurtaları kümesten çıkarabilirken bu anları ise sosyal medyadan izleyenler kendilerini gülmekten alamadı.

(İHA)

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