Yumurtalık kanseri bu belirtilerle ortaya çıkıyor

Yumurtalık kanseri, kadınlarda her yaş grubunda ortaya çıkabilen bir kanser türü olsa da, hastalığın görülme sıklığı menopoz sonrası ileri yaşa bağlı olarak artıyor. Erken evrede belirti vermeyen yumurtalık kanseri, tanısı geciktiği için tedavi süreci de uzayabilen bir hastalık olarak biliniyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Karaca, yumurtalık kanserinde modern tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

YUMURTALIK KANSERİ SİNSİ İLERLEYEBİLİR

Yumurtalık kanserinin en önemli özelliği, hiçbir belirti vermeden ilerlemesidir. Hastalık belirli bir evreye ulaştığında bu olguların yarıya yakın bölümü jinekolojik muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Karında şişlik ve vajinal kanama gibi şikayetler sadece bu hastalığa özgü olmamakla birlikte yumurtalık kanserinin de ilerlediğinin göstergesidir.

Yumurtalık kanserine işaret eden belirtiler:

1-İştah kaybı

2-Hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik

3-Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması