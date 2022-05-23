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Yumurtalık kanserinin bilinmeyen dört belirtisi

23.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla yaşanan kadın hastalıkları arasında bulunan yumurtalık kanseri kadınların sağlığını oldukça tehlikeye atıyor. Sinsi ilerleyen hastalıklardan olan yumurtalık kanserinin belirtilerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Gösterilen belirtileri önemsemek ve düzenli olarak doktora görünmek yumurtalık kanserinin tedavi sürecini iyileştiriyor.

Yumurtalık kanserinin bilinmeyen dört belirtisi

Yumurtalık kanseri hücrelerde meydana gelen kontrolsüz büyüme ve çoğalma sonucu oluşmaktadır. Genellikle menopoz sonrası dönemde daha sık görülen yumurtalık kanseri oldukça sinsi şekilde ilerleyen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu durumda erken teşhis edilmesini zorlaştırıyor. Erken teşhis edilmemesi tümörün diğer yerlere yayılmasına neden olarak ölümcül sonuçlara yol açıyor.

YUMURTALIK KANSERİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ

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  • Kalıcı mide ağrısı
  • Kalıcı şişkinlik
  • Yemek yemede zorluk ve daha çabuk doyma hissi
  • Daha sık idrara çıkma ihtiyacı

Ek kırmızı bayrak semptomları arasında irritabl bağırsak sendromu , yumurtalık kistleri, polikistik yumurtalık sendromu, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, yorgunluk ve sırt ağrısı bulunur. Bu semptomların her zaman yumurtalık kanserinden kaynaklanmadığına dikkat etmek önemlidir. Rahim ağzı, bağırsak ve meme kanserlerinin aksine yumurtalık kanseri için hala güvenilir, etkili bir tarama yöntemi yoktur.

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