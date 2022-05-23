Yumurtalık kanserinin bilinmeyen dört belirtisi

Yumurtalık kanseri hücrelerde meydana gelen kontrolsüz büyüme ve çoğalma sonucu oluşmaktadır. Genellikle menopoz sonrası dönemde daha sık görülen yumurtalık kanseri oldukça sinsi şekilde ilerleyen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu durumda erken teşhis edilmesini zorlaştırıyor. Erken teşhis edilmemesi tümörün diğer yerlere yayılmasına neden olarak ölümcül sonuçlara yol açıyor.

YUMURTALIK KANSERİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ

Kalıcı mide ağrısı

Kalıcı şişkinlik

Yemek yemede zorluk ve daha çabuk doyma hissi

Daha sık idrara çıkma ihtiyacı

Ek kırmızı bayrak semptomları arasında irritabl bağırsak sendromu , yumurtalık kistleri, polikistik yumurtalık sendromu, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, yorgunluk ve sırt ağrısı bulunur. Bu semptomların her zaman yumurtalık kanserinden kaynaklanmadığına dikkat etmek önemlidir. Rahim ağzı, bağırsak ve meme kanserlerinin aksine yumurtalık kanseri için hala güvenilir, etkili bir tarama yöntemi yoktur.



