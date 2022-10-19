Yumurtlamaya, doğurganlığı artırmaya ne iyi gelir? Bitkisel hamile kalma yöntemleri nelerdir?

Çocuk sahibi olmak herkes için heyecan verici ve eşsiz bir duygudur. Bazı kadınlar oldukça şanslı olup çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra kısa bir süre içerisinde bebeklerini kucaklarına alabilirken bazı kadınlar için durum bu kadar kolay olmaz. Bebek sahibi olabilmek için ekstra bir çaba sarf etmeleri gerekir. Tıbbi tedavilerine ek olarak yumurtlamayı kolaylaştıran bitkisel yöntemlere başvururlar. Sanılanın aksine alternatif tıpta hamilelik şansını artıran pek çok eşsiz bitki ve yiyecek bulunmaktadır. Bu yüzden bu şifalı bitkiler mutlaka denenmelidir. Yumurtlamaya yardımcı kürler ile yumurta geliştirici ve çatlatıcı besinler tüketmek kadınların bebek sahibi olabilmeleri için uygulayabilecekleri yegane yöntemlerdendir.

Doğurganlığı Artırmaya İyi Gelen Yiyecekler

1. Tam buğday ekmeği

Rafine karbonhidratlara göre hem daha sağlıklı hem de daha uzun süre etkili olan kompleks karbonhidratlar, vücut için gerekli olan ve hayati önem taşıyan kan şekeri ve insülin seviyesini stabil tutmakla görevlidir. Ancak rafine karbonhidratların etkisi bu denli büyük bir etki yaratamaz. Artmış insülin seviyesi doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Hollanda'da 6 ay boyunca 165 çift üzerinde bir araştırma yapılmış ve kan şekeri yüksek seviyelerde seyreden kadınların büyük bir kısmının cinsel birliktelik yaşasa da hamile kalamadığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden doğurganlığı artırmak istiyorsanız beyaz ekmekten uzak durun. Onun yerine sağlık yönünden çok faydalı olan esmer ekmeğe yönelin. Ayrıca beyaz pirinç yerine de kepekli pirinç kullanmaya özen gösterin.

2. Somon balığı

Hamile kalma şansını artıran yiyecekler arasında kuşkusuz balık ilk sıralarda yer alır. Özellikle somon balığının üreme kanalları üzerindeki oldukça büyüktür. İçerisinde bulunan yüksek miktarda omega-3 ya asitleri sayesinde üreme organlarına giden kan akışını düzenlediği kanıtlanmıştır. Öte yandan somon balığı diğer yağlı balıklara oranla çok daha az cıva içerir. Uzmanlara göre eğer hamile kalmanın yollarını arıyorsanız kılıç balığı, "tilefish" denilen levrek türü balıktan ve uskumrudan uzak durmalısınız.

3. Fasulye

Doğurganlığı artırma konusunda oldukça başarılı olan fasulye mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasındadır. Çünkü fasulye yağsız bir proteindir ve doğurganlığı artırmaya yardımcı olan demir ile doludur. Eğer düşük demir seviyesine sahipseniz yumurtalıklarınız sağlıklı yumurta üretemez ve anovülasyon ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 19 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırmada yüksek miktarda hayvansal protein tüketen kadınların %39'unda kısırlığa rastlanmıştır. Bu yüksek oran oldukça korkutucu olmakla birlikte kadınların bebek sahibi olma haklarını ellerinden alan bir durumdur. Bu yüzden en sağlıklısı bitkisel protein içeren besinler tüketmektir. Fasulye bu besinlerin başında gelir. Ayrıca fasulye tercih etmek istemezseniz de mercimek, nohut ve fındık tüketerek de vücudunuz için gerekli olan bitkisel protein ihtiyacını karşılamış olursunuz.

4. Yumurta

Yumurta da doğurganlığı artıran besin maddelerinden biridir. Özellikle organik olarak satılan yumurtalar, sağlıklı ovülasyon için gerekli olan D vitaminini yüksek miktarda içerir. Hamile kalmayı aklınıza koyduğunuz andan itibaren yumurta yemeye başlamalısınız. Özellikle yumurta sarısına ağırlık vermelisiniz çünkü yumurta sarısı hem folat hem kolin hem de A vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca içerisinde diğer faydalı vitamin ve mineralleri de barındırır.

5. Yeşil yapraklı sebzeler

Yumurtlamayı sağlayan şifalı bitkiler denilince akla ıspanak, brokoli, lahana, marul ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler gelir. Çünkü bu yeşillikler yumurtayı geliştirdiği bilinen B vitamini ve folat açısından zengindir. Ayrıca E vitamini, kalsiyum ve magnezyum gibi gerekli mineralleri de bünyesinde barındırır. Yeşil yapraklı bitkiler kadında yumurta sayısını artıran bitkiler arasında ilk sıradadır. Ayrıca sağlıklı bir adet döngüsünü sağlayamaya da yardımcıdır. Adet sancılarını ve krampları önler. Aynı şekilde sperm sayısını artırma konusunda da çok etkilidir. Bu yüzden kadınlar kadar erkekler de yeşillik yemeye özen göstermelidir. Sağlıklı bir hamilelik için gereken ne varsa yeşil yapraklı bitkilerdedir. Bu yüzden bol bol brokoli ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerden tüketmeye özen gösterin.

6. Folik asit yönünden zengin gıdalar

Hamilelik sırasında ve hamilelik öncesinde folik asit kullanımı oldukça büyük önem taşır. Ancak burada önemli olan nokta alınan folik asit tipidir. Hamilelik sırasında çok önemli bir rol oynayan folat takviyesi için alışveriş yaparken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Aslında ihtiyacınız olan 5-metil-tetrahidrofolat”, “L-metilfolat” ya da “Metfolin” gibi folik asit çeşitleridir. Bunların haricinde kuşkonmaz, brokoli, limon, portakal gibi folik asit açısından zengin gıdalar da tüketebilirsiniz.

7. Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeğinin içerisinde yüksek oranda demir bulunur. Demir doğurganlığı tahmin edilemeyecek ölçüde artırır. Öyle ki demir açısından zengin gıdalarla beslenen kadınlar demir eksikliği yaşayan kadınlara oranla %40 daha az kısırlıkriskiyle karşı karşıya kalır. Ayrıca bu çinko bakımından zengin tohumlar, vücudunuzun östrojen ve progesteron hormonunu daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Bu da sağlıklı bir adet döngüsü ve kolay bir yumurtlama için gereklidir. Ayrıca kabak çekirdeği yumurta kalitesini destekleyebilen DNA üretimine de yardımcı olur.

8. Zerdeçal

Zerdeçal vücut için büyük etkileri olan güçlü bir antienflamatuar olma özelliği taşır. Geleneksel Çin tıbbına göre üreme organları içindeki nemin azaltılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu nemin azaltılması durumu ise gebeliğe hazırlanan kadın için uygun iç ortamın hazırlanmasında büyük fayda sağlar. Ayrıca zerdeçal; kişniş, kakule ve kimyon gibi bitkilerle birlikte kullanılırsa iltihapla savaşmaya ve karaciğer detoksifikasyonunu desteklemeye yardımcı olabilir.

9. Dondurma

Hakiki süt ürünlerinden yapılmış bir dondurmadan günde 1-2 porsiyon tüketmek yumurtlama kapasitesinin korunmasını sağlar. Yapılan araştırmalar ile süt ürünlerinden yağı kaldırmanın seks hormonlarının dengesini bozarak olumsuz yönde etkileyeceği kanısına varılmıştır. Ayrıca bu, yumurtlama döngüsü için de zararlıdır. Bu yüzden süt ürünleri tüketirken az yağlı ya da yağsız olanları tercih etmek yerine, yağ içeren ürünleri tercih etmeye özen gösterin.

10. Karahindiba

"Radika" olarak da bilinen karahindiba besin değeri yüksek gıdalardan biridir. Yüksek oranda antioksidan, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, C vitamini ve sağlıklı yağlar içerir. Acı yeşil yapraklara sahiptir. Ancak bu acı yeşil yapraklar karaciğer için detoks etkisi yaratır. Detoksifikasyon, karaciğerde hormonların daha iyi metabolize edilmesine ve aşırı toksisiteyi önlemeye yardımcı olduğu için doğurganlık açısından çok önemlidir. Herhangi bir toksik birikimini ortadan kaldırdığınızdan emin olmak için diyetinize bazı otlar ve yiyecekleri dahil edin. Çünkü bu beslenme şekli hamile kalma şansınızı etkileyebilir.

11. Deve dikeni tohumu

Deve dikeni tohumu östrojen bakımından oldukça güçlü bir bitki olduğu için hem düzensiz adet gören kadınlar için etkilidir hem de hormonları düzenleyerek gebe kalma şansını yani yumurta sayısını artırır. Regl ağrılarını hafifletici etkisi vardır. Kan dolaşımına ve sindirime yardımcı olur.

Doğurganlığı Artıran Bitki Çayları

Bitkiler her hastalığa şifa olduğu gibi sağlıklı bir cinsel yaşam için de oldukça etkilidir. Bu anlamda özellikle doğurganlığı artıran bitki çayları gebe kalmak isteyen kadınlar tarafından sıkça tercih edilir. Çünkü bitki çaylarının doğurganlık üzerinde sağladığı faydalar azımsanamayacak kadar fazladır. Bu faydalar; hormonları olumlu anlamda etkileyerek daha fazla yumurta ve sperm üretimine destek olmak, bebek yapmaya çalışan çiftlere güven aşılamak ve ruhsal, duygusal sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve vajinal pH asidi seviyesine dışarıdan katkı sağlamaktır.

1. Ginseng

Genel anlamda sperm sayısını ve kalitesini artırmak amacıyla kullanılan ginseng kadın üreme organları üzerinde de oldukça etkilidir. Doğurganlığı artırır, ancak çok dikkatli kullanılmalıdır. Ginsengi çay olarak kullanmak etkinliğini artıracaktır.

Ginseng çayını hazırlamak için ginseng kökünü ince ince dilimleyin. (4-5 dilim) Kaynayan suya ginseng dilimlerini ekleyin ve 5 dakika demleyin. Daha sonra süzüp içebilirsiniz. Ginseng çayı günde 1 ya da 2 bardaktan fazla tüketilmemelidir. Ayrıca eğer yüksek tansiyon hastasıysanız, kalp problemleriniz varsa ya da mide rahatsızlıklarından muzdaripseniz ginseng kullanmak için mutlaka bir hekime danışmalısınız. Çünkü kimi zaman zararları faydalarından fazla olabilir.

2. Taze zencefil çayı

Doğurganlığa büyük katkı sağlayan bir diğer şifa deposu bitki ise zencefildir. Erkeklerde sperm sayısını artırırken kadınlarda da yumurtlamaya yardımcı olur. Zencefil çayı hazırlamak için kaynamış suya zencefil atın ve 10 dakika demleyin. Ancak bekleme süresi 10 dakikayı geçmemelidir, yoksa çayın tadı acı olur. Acılığı önlemek için içerisine bir dilim limon atabilirsiniz ya da bal ile tatlandırabilirsiniz.

3. Papatya çayı

Bebek yapmanın zorlaşması kimi zaman aşırı stresten kaynaklanır. Stresin hormonlar üzerinde büyük bir etkisi vardır, bu da cinsel sağlığı olumsuz yönde etkiler. Öncelikle çiftler stresten uzak durmalı ve amaçlarına konsantre olmalıdırlar. Bu durumda papatya çayı tüketmek hem sindirime yardımcı olur hem de sizi ruhen rahatlatır.

Bir bardak kaynamış suya bir tutam kurutulmuş papatya atarak 5 dakika demleyin. Düzenli kullandığınızda üzerinizdeki stresin azaldığını ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Bu sayede hormonlarınız sizi utandırmayacak ve sizi bebeğinize kavuşmanıza bir adım daha yaklaştıracak.

4. Mor salkım meyvesi (Kış kirazı)

Doğurganlığı artırma konusunda oldukça başarılı olduğu bilinen mor salkım meyvesi bir diğer adıyla kış kirazını doğurganlığa fayda sağlaması için toz haline getirip süt ile karıştırmak ya da meyvesini çay olarak tüketmek gerekir. Ancak bu çayı tüketmek için adet tarihinizin üzerinden en az 1 hafta geçmiş olması lazım. Eğer bu şekilde kullanırsanız gebe kalma şansınızı daha da artırmış olursunuz.

Yumurtlamaya Yardımcı Olan İncir Kürü

Yumurtlamaya ve yumurta sayısını artırmaya yarayan bu kür, bitkisel tedavi yöntemleri arasında oldukça revaçta. Bu kür yumurtalıklarda yumurta üretimini hızlandırırken yumurtaları çatlamayan kadınlar için de ideal tedavi yöntemlerinden biridir.

İncir kürü için gerekli malzemeler:

2.5 su bardağı klorsuz kaynamış su

15-20 tane kuru incir

Öncelikle incirleri ikiye kesip beyaz kısımlarını temizleyin. Kaynayan suyun içerisine incirleri atın ve 15 dakika ağzı kapalı şekilde kaynamaya bırakın. 15 dakika sonunda incirleri ocaktan alın ve 20 dakika soğumaya bırakın. Yeterli ılıma sağlandığında incirleri süzün ve 2-3 eşit parçaya bölerek yemeklerden 15 dakika önce tüketin. Bu kür 21 günlük 2 periyot şeklinde uygulanır. Yani 21 gün kür uygulandıktan sonra 7 gün ara verilip bir 21 gün daha devam edilir. Kür düzenli ve doğru şekilde uygulanırsa hamilelik şansını ciddi anlamda artırmak mümkün hale gelebilir.

