Yün çuvalları arasından uyuşturucu çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette, yün çuvalları içerisine gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, 61 plakalı kamyoneti şüphe üzerine

durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada aracın kasasındaki yün çuvalları içerisine zulalanmış, 34 paket içinde toplam 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.R. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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