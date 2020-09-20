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Yunan Cumhurbaşkanı Rum Kesimi ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine Türkiye’yi hedef aldı. Türkiye'yi adada işgalci gösteren Yunan Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz" ifadesini kullanarak, yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

Yunan Cumhurbaşkanı Rum Kesimi ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou yine çizgiyi aştı. Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Sakellaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi. Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.

SAKELLAROPULU'DAN DİPLOTİK YALAN

Yunanistan'ın tahriklerini hiçe sayan Sakellaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak,Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs’a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gidecek olan Sakellaropulu, Rum Haber Ajansı'na konuştu.Sakellaropulu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ada’daki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM’nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz."

EOKA MEZARINI ZİYARET EDECEK

Güney Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek olan Sakellaropulos, Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA’cıların mezarlarını da ziyaret edeceği bildirildi.

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