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Yunan Filo Derneği Başkanı: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi

16.03.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Yunan Filo Derneği Başkanı: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi

Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan'a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğinin duyurulmasının ardından Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou, "Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi" dedi.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre Yunanistan’da Ekim ayında kurulan Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou, ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için halktan destek istedi. "Erdoğan’ın Türkiye’si çok güçlü bir donanma geliştirdi" diyen Emfiecioglou "Gemilerimiz yaşlanmış durumda bu nedenle acilen donanmamızı güçlendirmemiz gerekir" ifadelerine yer verdi.

HALKI YARDIMA DAVET ETTİ

Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran Yunanistan’da hükümet, ekonomik krize rağmen aşırı silahlanmaya karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini devreye soktu. Yunanistan’da Ekim 2020’de kurulan Yunan Filo Fonu Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için tüm halkı yardım etmeye davet etti.

'GÜÇLENİYORLAR'

Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emfiecioglou imzasıyla yayınlanan çağrıda, "Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern firkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye’den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, MEB’imiz ve Kıbrıs tehlike altındadır. Erdoğan’ın Türkiye’si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz’e ve Ege Denizi’ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle AVEROF II – Yunan Filo Fonu Derneği’ni kurduk, bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euro'ya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euro'ya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euro'ya çıkartılmıştı.

Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var.

Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

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Türkiye Yunanistan

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