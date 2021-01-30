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Yunan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.01.2021 20:22 | Son Güncelleme:
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Yunan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik ekipleri, 29 Ocak saat 05.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 29 Ocak saat 05.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler yapılan sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

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