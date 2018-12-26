Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu Karamesutlu köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından 9 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar 1 yıl kadar önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak İstanbul’a geldiklerini, İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra plakasını bilmedikleri araçlarla Yunanistan’a gitmek üzere yola çıktıklarını anacak yol üzerinde bırakıldıklarını belirtti.
Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İHA)