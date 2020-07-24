HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalıyor.

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

86 yıl sonra Ayasofya’nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya’ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan’da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Bir başbakan daha karantinada!Bir başbakan daha karantinada!
YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldılar

Soluğu Şeyma Subaşı'nın yanında aldılar

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Korkutan korona uyarısı: Baskın mutasyon bulaşıcılığı artırdı

Korkutan korona uyarısı: Baskın mutasyon bulaşıcılığı artırdı

Fransa’da 6 kadından 1'i sütyen takmayı bıraktı

Fransa’da 6 kadından 1'i sütyen takmayı bıraktı

Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

Bir başbakan daha karantinada!

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Kanada'da 2 kız kardeşin babaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Kız kardeşlerin katili babaları çıktı!

Milletvekilleri aylardır maaş alamıyor, daha da alamayacaklar!

Milletvekilleri aylardır maaş alamıyor, daha da alamayacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.