Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı!

Yunanistan’da altı aylık kısıtlamanın ardından kafe bar ve lokantalar müşterilerini tekrar kabul etmeye başladı. Güzel havayı ve Paskalyayı da fırsat bilen Atinalılar daha ilk günden tüm masaları doldurdu.

İŞLETMECİLER CİROLARIN DÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

İşletmeciler halkın gösterdiği ilgiden memnun ancak çekinceler devam ediyor. İşletmeciler, çok uzun zamandır evde kapalı kalan insanların ilk gün heyecanı ile dışarı çıktığından ve bir hafta sonra bu kalabalığın bulunamayacağından endişeli. Tüm tedbirler ve normalleşme adımlarına rağmen pandemi öncesi turist sayısına ulaşılamayacağı ve ciroların düşük olacağı endişesi de hakim.

Kısıtlamalar çerçevesinde, müşteriler şimdilik sadece dış mekanlardaki masalarda ağırlanacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanısıra masalarda en fazla altı kişi bulunmasına ilişkin bir kısıtlama da olacak.

AYAKTA MÜŞTERİ VE MÜZİK YOK

Ayakta müşteriye hizmet verilmeyecek, sadece masalarda oturan müşterilere servis yapılacak. Böylelikle toplam müşteri sayısı da kontrol altında tutulacak.

Yeni normalde yasaklananlar arasında müzik de var. müşterilerin birbirlerine yaklaşarak, yüksek sesle konuşmasına ve virüsün sosyal mesafeyi aşarak yayılmasına neden olacağı gerekçesi ile işletmelerde müzik de yasak olacak.