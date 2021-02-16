Yunanistan’da kar fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

Sert hava koşulları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin solunum problemleri olduğu ve tek başına yaşadıkları ifade edilirken, yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle solunum destek cihazlarının devre dışı kalması nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Ülke genelinde Medea fırtınaları, elektrik ve su kesintilerine neden olurken, yoğun kar yağışı nedeniyle ülkede birçok otoyol ulaşıma kapandı. Yunanistan Sivil Koruma Teşkilatı’na ait kar küreme araçları ve tuz kamyonları ile otoyolları açma çalışmaları devam ederken, yetkililer, halkı gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı. Yoğun kar yağışı başkent Atina’nın kuzey bölgelerinde ise birçok ağacın devrilmesine neden oldu.

Başkent Atina’da kar fırtınaları şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Yunan Meteorolojistler yaptıkları açıklamada, ülke genelinde yaşanan kar fırtınalarının Yunanistan ’ın mevsim normallerine nazaran daha sert geçtiği belirtti. Ülkedeki kar fırtınasına “Medea” adı verildi.

SON 12 YILIN EN SERT FIRTINASI

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Dairesi Direktörü Theodoros Kolydas yaptığı açıklamada, yaşanan kar fırtınasının ülke genelindeki son 12 yılın en sert kar fırtınası olduğuna dikkat çekti. Kolydas, soğuk hava şartlarının ve yoğun kar fırtınalarının, Girit Adası’nın güneyine doğru çarşamba gününe kadar devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Mikalis Chrysochoidis, ülkede yaşanan kar fırtınaları nedeniyle Atina - Lamia otoyolundaki araçların geçişinin durdurulması yönünde bir karar almıştı. Fakat bu karar ülkede muhalefetin sert eleştirilerine hedef olmuştu.

ATİNA'DA TOPLU TAŞIMA HİZMET DIŞI KALDI

Attika bölgesinde yoğun kar yağışı toplu taşımayı da aksattı. Ülkenin metro sisteminde 1. hattın bazı bölümlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, ulaşım hizmetinin askıya alındığı kaydedildi. Atina’da toplu taşıma araçlarının, sabahın erken saatlerinde yollarda yaşanan buzlanma nedeniyle güvenlik önlemleri çerçevesinde hizmet vermemesi nedeniyle şehirde otobüsler ve tramvaylar sadece Atina’nın güneyinde hizmet verdi.