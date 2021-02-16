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Yunanistan’da kar fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

16.02.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Yunanistan’da kar fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Ulusal Meteoroloji Dairesi Direktörü Theodoros Kolydas yaptığı açıklamada, yaşanan kar fırtınasının ülke genelindeki son 12 yılın en sert kar fırtınası olduğuna dikkat çekti.

Başkent Atina’da kar fırtınaları şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Yunan Meteorolojistler yaptıkları açıklamada, ülke genelinde yaşanan kar fırtınalarının Yunanistan’ın mevsim normallerine nazaran daha sert geçtiği belirtti. Ülkedeki kar fırtınasına “Medea” adı verildi.

Ülke genelinde Medea fırtınaları, elektrik ve su kesintilerine neden olurken, yoğun kar yağışı nedeniyle ülkede birçok otoyol ulaşıma kapandı. Yunanistan Sivil Koruma Teşkilatı’na ait kar küreme araçları ve tuz kamyonları ile otoyolları açma çalışmaları devam ederken, yetkililer, halkı gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı. Yoğun kar yağışı başkent Atina’nın kuzey bölgelerinde ise birçok ağacın devrilmesine neden oldu.

KOVİD-19 AŞILAMALARINA KAR ENGELİ

Başkent Atina’yı içinde bulunduran Yunanistan’ın tarihi Attika bölgesinde, sert hava şartları nedeniyle aşılama merkezlerinin kapatılmasının ardından bölgede, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamalara geçici olarak ara verildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sert hava koşulları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin solunum problemleri olduğu ve tek başına yaşadıkları ifade edilirken, yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle solunum destek cihazlarının devre dışı kalması nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

SON 12 YILIN EN SERT FIRTINASI

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Dairesi Direktörü Theodoros Kolydas yaptığı açıklamada, yaşanan kar fırtınasının ülke genelindeki son 12 yılın en sert kar fırtınası olduğuna dikkat çekti. Kolydas, soğuk hava şartlarının ve yoğun kar fırtınalarının, Girit Adası’nın güneyine doğru çarşamba gününe kadar devam etmesinin beklendiğini ifade etti.
Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Mikalis Chrysochoidis, ülkede yaşanan kar fırtınaları nedeniyle Atina - Lamia otoyolundaki araçların geçişinin durdurulması yönünde bir karar almıştı. Fakat bu karar ülkede muhalefetin sert eleştirilerine hedef olmuştu.

ATİNA'DA TOPLU TAŞIMA HİZMET DIŞI KALDI

Attika bölgesinde yoğun kar yağışı toplu taşımayı da aksattı. Ülkenin metro sisteminde 1. hattın bazı bölümlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, ulaşım hizmetinin askıya alındığı kaydedildi. Atina’da toplu taşıma araçlarının, sabahın erken saatlerinde yollarda yaşanan buzlanma nedeniyle güvenlik önlemleri çerçevesinde hizmet vermemesi nedeniyle şehirde otobüsler ve tramvaylar sadece Atina’nın güneyinde hizmet verdi.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'TEN ACİL TOPLANTI DÜZENLEDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, durumu değerlendirmek ve devlet mekanizmasının daha verimli çalışmasını sağlamak adına acil bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında halka bir kez daha evde kalmaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda çağrıda bulunan Miçotakis, “Devlet mekanizması, yolların açık kalması için elinden gelen her şeyi yapacak. Tabi ki, büyük endişelerimizden biri de enerji kaynağıdır. Özellikle Attika’da olmak üzere bu konuda sorunlar olduğunun farkındayız ” ifadelerini kullandı.

Halktan sabırlı olmalarını isteyen Başbakan Miçotakis, "Sabır göstermeli ve benzeri görülmemiş bir olay ile ilgilenmeliyiz" dedi.

(İHA)

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