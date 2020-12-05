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  4. Yunanistan'da maskeli grup karakolu bastı: Yaralı polisler var

Yunanistan'da maskeli grup karakolu bastı: Yaralı polisler var

05.12.2020 22:25 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da maskeli grup karakolu bastı: Yaralı polisler var

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis karakoluna düzenlenen saldırıda 5 emniyet görevlisi yaralandı.

Atina'nın Kolonos semtindeki polis karakoluna 70-80 kişilik maskeli bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı yapıldı. 1'i ağır olmak üzere 5 emniyet görevlisinin yaralandığı saldırıda eylemciler, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden Aleksis Grigoropulos'un ölüm yıl dönümü nedeniyle dövizler açtı ve slogan attı.

TÜM GÖSTERİLER YASAKLANDI

Polis, saldırı üzerine yarın kentte yapılması öngörülen tüm gösterileri yasakladığını duyurdu.

Kent merkezindeki metro istasyonlarının kapatılacağı belirtilirken, emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önemleri alacağı aktarıldı.

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DEVRİYE GEZEN BİR POLİS TARAFINDAN VURULMUŞTU

Atina'nın Eksarhia semtinde 15 yaşındaki Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de devriye gezen bir polis tarafından vurulmuştu.

Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi, günlerce protesto edilmiş, çok sayıda kamu binası, banka ve iş yeri ateşe verilmişti.

Grigoropulos'un ölümüne neden olan emniyet görevlisi Epaminondas Korkoneas, 2010'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. (AA)

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