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Yunanistan'da Moria kampındaki yangında binlerce sığınmacı evsiz kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Yunanistan Göç Politikaları Bakan Vekili Yorgo Kumutsakos, Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangında binlerce kişinin evsiz kaldığını bildirdi.

Yunanistan'da Moria kampındaki yangında binlerce sığınmacı evsiz kaldı

Kumutsakos, başkent Atina'da, ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kampta yaşayan yaklaşık 12 bin 500 kişiden 3 bin 500 kadar sığınmacının muhtemelen kampın yakınındaki çadırlarda barındırılacağını kaydeden Kumutsakos, diğerlerinin ise merkezde yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Vekili Kumutsakos, alevlerden kaçan binlerce sığınmacının yıkılan kampın yakınında toplandığını belirterek "Eşi görülmemiş bir insani krizle karşı karşıyayız. Moria'daki dramatik olaylar büyük bir yangına neden oldu. Merkez yıkıldı. Sonuç olarak, binlerce kişi evsiz kaldı. Göç ve salgın birleşimi son derece zorlu bir durum yarattı." ifadesini kullandı.

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SIĞINMACI ÇOCUKLAR ANA KARAYA NAKLEDİLECEK

Tüm tedbirlerin yeni koşullar ışığında değerlendirildiğine işaret ederek 408 refakatsiz sığınmacı çocuğun Yunanistan ana karasına nakledilmesine öncelik verileceğini aktaran Kumutsakos, tüm savunmasız gruplar için güvenli bir yer bulacaklarını dile getirdi.

Kumutsakos, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini, yangının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların çıkardığı karmaşanın ardından çıktığını aktardı.

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POLİS KAMP ÇEVRESİNDE BARİKATLAR KURMUŞTU

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 Kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Midilli Adası'ndaki kampın farklı noktalarında saat 02.00 sularında yangın çıkmıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

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