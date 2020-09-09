Yunanistan'da Moria kampındaki yangında binlerce sığınmacı evsiz kaldı

Kumutsakos, başkent Atina'da, ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kampta yaşayan yaklaşık 12 bin 500 kişiden 3 bin 500 kadar sığınmacının muhtemelen kampın yakınındaki çadırlarda barındırılacağını kaydeden Kumutsakos, diğerlerinin ise merkezde yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Vekili Kumutsakos, alevlerden kaçan binlerce sığınmacının yıkılan kampın yakınında toplandığını belirterek "Eşi görülmemiş bir insani krizle karşı karşıyayız. Moria'daki dramatik olaylar büyük bir yangına neden oldu. Merkez yıkıldı. Sonuç olarak, binlerce kişi evsiz kaldı. Göç ve salgın birleşimi son derece zorlu bir durum yarattı." ifadesini kullandı.

SIĞINMACI ÇOCUKLAR ANA KARAYA NAKLEDİLECEK

Tüm tedbirlerin yeni koşullar ışığında değerlendirildiğine işaret ederek 408 refakatsiz sığınmacı çocuğun Yunanistan ana karasına nakledilmesine öncelik verileceğini aktaran Kumutsakos, tüm savunmasız gruplar için güvenli bir yer bulacaklarını dile getirdi.

Kumutsakos, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini, yangının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların çıkardığı karmaşanın ardından çıktığını aktardı.