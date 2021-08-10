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Yunanistan'da orman yangınları! Halk hükümet karşıtı protesto düzenledi

10.08.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Yangınlarla mücadelede hükümetin yetersiz kalması nedeniyle halk sokaklara dökülerek hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Yunanistan'da orman yangınları! Halk hükümet karşıtı protesto düzenledi

Yunanistan’da devam eden orman yangınları ile mücadele sürerken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hükümetin yangınlarla mücadelede yetersiz kaldığını ifade eden yüzlerce kişi, başkent Atina’daki Syntagma Meydanı’nda bir araya geldi.

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"İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR"

Hükümetin yangınlarla etkin bir şekilde mücadele edemediğini belirten protestocular ellerinde ise, “Küller çocuklarımızın geleceği için değil, kendi çıkarları için” ve "İklimi değil sistemi değiştir” yazılı pankartlar taşıdılar. Sık sık sloganlar atarak Başbakan Kyriakos Miçotakis’in istifasını isteyen göstericiler, "Sağlığı yok ettiler, emeği yok ettiler ve şimdi her şeyi ateşe attılar" ve "Suçlular ve kundakçılar, devlet ve kapitalistlerdir" sloganları attı.

Protestocular, gösterinin ardından hükümetin yangın felaketinden sorumlu tutulması için daha büyük gösteriler düzenleyeceklerini bildirdi.

MİÇOTAKİS HALKTAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Miçotakis yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dilemiş, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz vermişti.

500 MİLYON EUROLUK EN BÜTÇE

Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını duyuran Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının daha da kötüleştiğini açıklamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yunanistan
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