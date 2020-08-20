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Yunanistan'da Oruç Reis istifası

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışmalar yürüten Oruç Reis gemisiyle ilgili açıklamaları sonrası istifa etti.

Yunanistan'da Oruç Reis istifası

Diakopulos, istifasını, yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında, Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret etti. Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum" dedi.

Diakopulos, geçtiğimiz gün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti. Yunan devlet ajansı, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini yazdı.

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