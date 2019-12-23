Yunanistan'da saldırganlar Türkiye Konsolosluğu çalışanının arabasını ateşe verdi

Ad\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131 istemeyen bir polis yetkilisi olay\u0131n sabaha kar\u015f\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtirken "(Ara\u00e7ta) b\u00fcy\u00fck hasar meydana geldi" dedi. Olayda yaralanan olmad\u0131.\nYunanistan'\u0131n \u015fiddetli politik ge\u00e7mi\u015finde de \u00e7e\u015fitli kundaklama vakalar\u0131 ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.\nMesle\u011fini duyan korkuyor! "Bize yakla\u015fma, sen Azrail misin?"FET\u00d6\u2019den Hollanda\u2019da T\u00fcrkiye kar\u015f\u0131t\u0131 protesto\u0130ran Arak N\u00fckleer Reakt\u00f6r\u00fc'n\u00fcn \u0130kinci Safhas\u0131n\u0131 da \u0130\u015fleme Sokuyor
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