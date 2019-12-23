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Yunanistan'da saldırganlar Türkiye Konsolosluğu çalışanının arabasını ateşe verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Selanik kentinde kimliği belirlenemeyen saldırganlar Türk konsolosluğu çalışanlarından birine ait aracı ateşe verdi.

Yunanistan'da saldırganlar Türkiye Konsolosluğu çalışanının arabasını ateşe verdi

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi olayın sabaha karşı yaşandığını belirtirken "(Araçta) büyük hasar meydana geldi" dedi. Olayda yaralanan olmadı.

Yunanistan'ın şiddetli politik geçmişinde de çeşitli kundaklama vakaları yaşanmıştı.


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Yunanistan Türkiye konsolosluk çalışan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu yunanlilar hem aç hemde kaşiniyorlar.deniz suyunun tadinı unutmuşlar heralded.hatirlatmak lazim
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