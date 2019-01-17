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Yunanistan'da şaşırtan oylama! Aleksis Çipras bir oyla kurtardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2019 00:36 | Son Güncelleme

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, 300 sandalyeli mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.Kürsüden yaptığı konuşmada, güvenoyu talebinde bulunarak "tarihi öneme sahip" girişimleri tamamlamak amacıyla risk aldığını belirten Çipras, "Hükümetimin hala tamamlanmamış olan kritik konularda ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Vekillerin tam güvenini alarak Ekim 2019'a kadar ilerlemek için çoğunluğa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da şaşırtan oylama! Aleksis Çipras bir oyla kurtardı!

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı.

Koalisyon ortağının ayrılmasının ardından SYRIZA'nın güvenoyu talebi Meclis'te görüşüldü.

Toplam 300 sandalyeli Mecliste, asgari gereken 150'den bir fazla oyla güvenoyunu alan Çipras ve kabinesi güven tazeledi.

Oylamada 148 vekil "hayır" oyu kullanırken, bir milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Çipras oylamada, 145 SYRIZA'lı vekilin yanı sıra ortaklıktan ayrıldığını açıklayan Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinden 4, bir bağımsız milletvekili ve merkez sağ Potami partisinden bir milletvekilinin desteğini aldı.

Yunanistan'da anayasaya göre, hükümetin güvenoyu alabilmesi için oylamaya katılan vekillerin salt çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

ÇİPRAS: "RİSK ALDIM"

Kürsüden yaptığı konuşmada, güvenoyu talebinde bulunarak "tarihi öneme sahip" girişimleri tamamlamak amacıyla risk aldığını belirten Çipras, "Hükümetimin hala tamamlanmamış olan kritik konularda ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Vekillerin tam güvenini alarak Ekim 2019'a kadar ilerlemek için çoğunluğa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi lideri ise güvenoyunun, "4 yıldır ülkeyi harabeye çeviren hükümete" ve Makedonya ile yapılan "isim anlaşmasına" destek anlamına geleceğini söyleyerek vekillere "hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

Hükümetten ayrılma kararı alan ve liderliğini yürüttüğü ANEL'de bölünme yaşayan Panos Kammenos da "Makedonya ibaresini teslim eden hiçbir hükümette yer almayacağız." ifadelerini kullandı.

Kammenos, partisinin kararını reddederek, hükümete destek veren milletvekillerine yönelik ise, "Koltuk için oylarını sattılar." suçlamasında bulundu.

Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden ANEL Başkanı Kammenos, Makedonya ile gerçekleştirilen anlaşmayı gerekçe göstererek hükümetten ayrılmış, bunun üzerine Çipras güvenoyu çağrısında bulunmuştu.

Görev süresinin dolacağı Ekim 2019'a kadar hükümeti yönetme hakkı kazanan Çipras'ın önünde en önemli konu Makedonya ile "isim sorununu" çözmeye yönelik Prespa Anlaşması olarak görülüyor.

Çipras, anlaşma kapsamında Makedonya meclisi tarafından onaylanan anayasa değişikliklerinin ardından Yunan meclisinin de anlaşmayı onaylaması gerekiyor.

Komşu ülkenin ismini "Kuzey Makedonya" olarak değiştiren değişikliklerin ardından, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerine yönelik vetosunu kaldırması bekleniyor.

KOALİSYONU YIKAN MAKEDONYA İLE ANLAŞMA

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor. (AA)

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Yunanistan Alexis Çipras hükümet oylaması ANEL partisi

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