Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı.

HÜKÜMETİN İTİRAZINI REDDETTİLER

Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

YETERLİ DELİL YOK

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi.

HELİKOPTER VE ASKERİ EKİPMANLARIYLA YUNANİSTAN'A KAÇMIŞLARDI

Özkaynakçı ve beraberindeki darbeci askerler 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası askeri helikopter ve üniformalarıyla Yunanistan'a kaçmıştı.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı. (AA)

