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Yunanistan'dan Edirne'ye akın ettiler: 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız

20.04.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş için Edirne'ye gelen Yunan turistler Pazarkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluşturdu. Sınıra yakın bölgede bulnan Orestiada kentinden gelen Edirne'ye gelen bir Yunan turist, "Biz 3 kişi geldik ve en az 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız" dedi.

Yunanistan'dan Edirne'ye akın ettiler: 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 'Yap-işlet-devret' modeliyle hayata geçirdiği, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen turistler araçlarıyla uzun kuyruk oluşturdu. Edirne'ye alışveriş için, Yunanistan'dan günübirlik gelen turist sayısını artırmak amacıyla modernize edilen sınır kapısında, giriş ve çıkış olan 2 peron, 6'ya çıkarıldı.

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KAPASİTESİ ARTIRILDI

Kapasitesi 5 kat artan sınır kapısından günlük 1000 kişinin giriş-çıkış yaptığı belirtildi. Gümrük yetkilileri, bu çalışmayla Yunanistan'dan gelen turist sayısında artış olduğunu ifade etti.

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"EDİRNE'DEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ"

Arkadaşlarıyla, Yunanistan'ın Orestiada kentinden gelen Yanni Andonyani, "Orestiada'dan Edirne'ye 40 senedir geliyorum. Benim kardeşlerim burada. Türkiye'yi seviyorum. Edirne'den alışveriş yapıyoruz. Biz 3 kişi geldik ve en az 300 euro harcayarak alışveriş yapacağız" dedi.

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Orestiada'dan ailesi ve arkadaşlarıyla gelen Solakido Kiryaki de "Çok geliyoruz. Çok güzel. Sınır kapısı da çok güzel olmuş. İşlemleri de çok hızlı yaptılar. Eskiden biraz daha işlemler ağır oluyordu ama şimdi daha çabuk. Çocuğum, gelinim, torunlarım, hep beraber geldik. Alışveriş yapacağız" diye konuştu. Edirneli esnaf da Yunanistan'dan alışveriş için gelen turistlerden memnun olduklarını ifade etti. (DHA)

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Edirne Yunanistan

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