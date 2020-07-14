HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'dan hadsiz Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan hadsiz Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye'nin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını "gereksiz ve dar görüşlü" bir hareket olarak nitelendirdi.

Yunanistan'dan hadsiz Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye'nin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını "gereksiz ve dar görüşlü" bir hareket olarak nitelendirdi.

Mitsotakis ayrıca, Avrupa Birliği'ne Ankara'nın Akdeniz'deki petrol aramalarına daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

Ortodoks Hristiyan inanışındaki Yunanistan için tarihi öneme sahip Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı Yunanlılardan tepki çekiyor.

Türkiye ile ilişkileri tarihi olarak gerilimli olan Yunanistan kanadından yapılan açıklamada bu konunun iki ülke arasında bir anlaşmazlık konusu olmadığı dile getiriliyor.

Mitsotakis yaptığı açıklamada "Türkiye geriye doğru attığı bu adım ile batı dünyası ve batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor" dedi.

Mitsotakis Ayasofya ile ilgili olarak da "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü adıma Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler!2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler!
Bilmediğinize pişman olacağınız telefon püf noktaları!Bilmediğinize pişman olacağınız telefon püf noktaları!

En Çok Okunan Haberler

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Genç avukatın kahreden ölümü

Genç avukatın kahreden ölümü

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Ayının gazabından böyle kurtuldu

Ayının gazabından böyle kurtuldu

Ay'ın sanılandan 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı

Sanılandan 85 milyon daha genç!

Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

Köpeğinin evde açlıktan ölmesine neden olan adam tutuklandı

Köpeğinin evde açlıktan ölmesine neden olan adam tutuklandı

İngiltere'de 100 binden fazla 'modern köle' var

İngiltere'de 100 binden fazla 'modern köle' var

35 gündür denizde olan gemide 57 kişiye korona bulaştı

35 gündür denizde olan gemide 57 kişiye korona bulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.