Yunanistan'dan sınır ihlali! Türk ekiplerini görüne bölgeden uzaklaştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Olay, sabah saatlerinde karşılarında Yunan botunu gören vatandaşlar hemen Türk Sahil Güvenliğine durumu bildirdi. Türk karasularında yaşanan durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti.

KOVALAMACA KARAYA KADAR SÜRDÜ

Yunan botlarının, bir mülteci botunu sahile kadar takip ettiği anlaşıldı. Akcabük Tatil Sitesi önlerine kadar yaşanan kovalamacada mülteci botunda bulunan bir kişinin karaya çıkmayı başardığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye Türk güvenlik birimleri sevk edildi. Ekiplerin hızla müdahalede bulunduğu, Yunan botunun ise Türk ekiplerini görmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı kaydedildi. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.