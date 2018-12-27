HABER

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 20:40 | Son Güncelleme

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 4 günlük izin verildiği bildirildi.

Yunanistan'dan skandal karar! Yeni kriz kapıda: Türkiye, ABD ve İngiltere...

Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevinden, Volos kentindeki bir açık cezaevine nakledilen Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla 4 günlük izin kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Kufodinas'a, 2 gün de yol izni verileceği, böylece toplam 6 gün dışarıda olacağı kaydedildi.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen "Lukas" kod adlı Kufodinas’a, daha önce de 5 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.

BAŞTA TÜRKİYE OLMAK ÜZERE ABD VE İNGİLTERE

Kufodinas'ın Volos'taki açık cezaevine nakli ve verilen izinler, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere'nin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan'da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

PARTNERAssolist izin vermeden olmaz!Assolist izin vermeden olmaz!
İsveç’te Altı Orta Asyalı’ya Terör Suçlaması İsveç’te Altı Orta Asyalı’ya Terör Suçlaması 
'2019 Trump İçin Zor Bir Yıl Olacak''2019 Trump İçin Zor Bir Yıl Olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan ABD Türkiye Kriz ingiltere Dimitris Kufodinas

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Cansu'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Cansu'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tsunami... Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami... Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İsrail'e: Size yılda 4.5 milyar dolar vermiyor muyuz?

Trump'tan İsrail'e: Size yılda 4.5 milyar dolar vermiyor muyuz?

Çok önemli Suriye açıklaması: Esad seçime katılırsa zafer kazanır

Çok önemli Suriye açıklaması: Esad seçime katılırsa...

Suudi Arabistan yönetiminde değişiklik!

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

O liderin tuvaleti altından!

O liderin tuvaleti altından!

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

Polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler

Polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.