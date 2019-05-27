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Yunanistan erken seçime gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:59 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: "Yerel seçimlerin 2'nci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim" - Seçimleri 9 puan farkla ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi önde götürüyor

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada, AP ve yerel seçimleri değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Aleksis Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi.

Başbakan Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin 2'nci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerin haziranın sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- Ana muhalefet partisi 9 puan farkla önde

Yunanistan'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi birinci oldu.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sandıkların yüzde 35'i açıldı. Buna göre, önceki seçime göre ND yüzde 33,3'lük oy oranıyla seçimi önde götürüyor.

Hükümetteki SYRIZA ise rakibinin 9 puan gerisinde yüzde 23,9 oy oranına sahip. Bu sonuçlara göre, Avrupa Parlamentosunda ND'nin 7, SYRIZA'nın ise 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Öte yandan, merkez sol Değişim Hareketi (KINAL), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı Altın Şafak'ın 2'şer milletvekili ile temsil edilmesi tahmin edilirken, Rus yanlısı aşırı sağcı Yunan Çözümü ve eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis'in liderliğindeki Mera 25'in 1'er üyesi parlamentoda yer alacak.

Seçime katılım oranı ise Avrupa ortalamasının üzerinde yer alarak yüzde 57,6 oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasından kısa bir süre sonra ND lideri Kiriakos Miçotakis, hükümetin seçimi kaybettiğini belirterek, erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.

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