HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına 'siper' kazıyor

Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına 'siper' kazıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor.

Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına 'siper' kazıyor

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

2020_mart_hudut_1

TÜFEKLİ ASKERLER ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileştiİran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan siper

En Çok Okunan Haberler

İki kişiyi bıçakladı, söyledikleri kan dondurdu: Tecavüz edip, video çektiler

İki kişiyi bıçakladı, söyledikleri kan dondurdu: Tecavüz edip, video çektiler

İtalya'dan flaş koronavirüs hamlesi! Tüm ülke genelinde...

İtalya'dan flaş koronavirüs hamlesi! Tüm ülke genelinde...

Çukur'da Yamaç ve Vartolu'dan Çağatay'ı bitiren hamle!

Çukur'da Yamaç ve Vartolu'dan Çağatay'ı bitiren hamle!

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer!

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer!

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Diğer Haberler
KKTC'de ilk koronavirüs vakası!

KKTC'de ilk koronavirüs vakası!

İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na da sıçradı

Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na da sıçradı

Koronavirüs (Covid-19): ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir kişide virüs tespit edildiğini açıkladı

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Endonezya'da tekne kazası: 7 ölü

Endonezya'da tekne kazası: 7 ölü

Panama'da ilk koronavirüs vakası tespit edidi

Panama'da ilk koronavirüs vakası tespit edidi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.