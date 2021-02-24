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  4. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

24.02.2021 20:56 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir Afgan sığınmacının, hamileliğinden dolayı Almanya'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yaktığı bildirildi.

Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde, 21 Şubat Pazar günü Karatepe Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan'ın kendini yaktığı belirtildi.

Kimliği açıklanmayan 2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına çıkararak kendini ateşe verdiği ifade edilen haberde, mülteci statüsünde olan kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.

Haberde, hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi. (AA)


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Yunanistan

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