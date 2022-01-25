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Yunanistan, kar nedeniyle yolda kalan sürücülere 2 bin euro ödeyecek

25.01.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan 'Elpis' isimli kar fırtınasına teslim oldu. Başkent Atina'nın en büyük otoyolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, binlerce araç ise yolda mahsur kaldı. Türkiye gibi Yunanistan'da da insanlar araçlarını yolda bırakıp evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yunan Başbakan Miçotakis'in talebi üzerine ise, otoyolu işleten şirketin kar fırtınasında yollarda mahsur kalan araç sürücülerine kişi başı 2 bin euro ödenmesine karar verildi.

Türkiye'de hayatı felç eden kar fırtınası Yunanistan'ı da vurdu. Başkent Atina'nın çevresindeki en büyük otoyol olan Attiki Odos, 12 saatten fazla bir süre boyunca çok sayıda aracın mahsur kalmasının ardından trafiğe kapatıldı. Yüzlerce sürücü ise gece boyunca mahsur kaldı.

YOLDA KALANLARA 2 BİN EURO ÖDENECEK

Otoyoldan sorumlu şirket, yaşananlardan dolayı özür dilerken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in talebi üzerine yolda kalan tüm sürücülere kişi başı 2 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi.

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Attika bölgesinin bir kısmı ve Eğriboz'da (Evia) bazı yerleşim yerleri de fırtına nedeniyle elektriksiz kalırken, Yunanistan Elektrik Dağıtım Şebekesine (HEDNO) bağlı ekipler hasarı onarmak için çalışmaları sürdürüyor.

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BAKAN, OTOYOL ŞİRKETİNİ SORUMLU TUTTU

Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides, yollarda yaşanan mağduriyetin ardından hükümete gelen eleştirilere yönelik yaptığı açıklamada, otoyolda yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek yaşanan durumdan otoyol şirketini sorumlu tuttu.

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Stylianides devletin tüm mekanizmalarının trafik akışı sağlamak için “sahada” çalıştığını söyledi. Yarın (Çarşamba) tüm kamu kurumlarının, okulların ve çoğu işletmenin kapalı kalacağını duyuran Stylianides, Girit, Kiklad Adaları ve On İki Ada'da aynı önlemlerin geçerli olacağını belirtti.

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RESTİ TATİL İLAN EDİLDİ

Yetkililer, ülkede Salı günü resmi tatil ilan ederken, süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları dışında şehirdeki tüm özel iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi.

Halka araç kullanmama konusunda da uyarı yapıldı. Elpis fırtınasının yarına kadar etkili olması bekleniyor. (İHA)

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Yunanistan
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