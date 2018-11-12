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'Yunanistan Sakız Adası’na silah yığdı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 08:42 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasında, Türkiye'nin 'savaş sebebi' olarak açıkladığı '12 mil' krizi sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. Lozan Antlaşması'na göre ağır silah bulundurulmasının yasak olduğu gayri askeri statüdeki Sakız Adası’nda ağır silah atışları yapıldığı öne sürüldü.

'Yunanistan Sakız Adası’na silah yığdı' iddiası

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'dan çok konuşulacak Ege Denizi çıkışı geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, Yalım, Yunanistan'ın, devlet gemisi ile deniz haydutluğu yaparak Ege Denizi Türk karasularında balık tutan vatandaşlarımızı silah zoruyla kaçırarak tutukladığını, öldürdüğünü ve mülkiyeti bize ait olan adalarda askeri tatbikat ve ağır silah atışları yaptığını açıkladı.

Yalım'ın açıklamaları şöyle:

“Yunanistan, Gayri Askeri Statü'deki Sakız Adası'nda, 30-31 Ekim 2018'de, top, ağır piyade silahları ve uçaksavar makineli tüfek atışları yaptı. İzmir Çeşme'nin tam karşısındaki Sakız Adası'nda yapılan ağır silah atışları Ege Denizi'ndeki seyir güvenliğini ve hava trafiğini tehlikeye attı.

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Sakız Adası, 13-14 Şubat 1914 tarihli 6 Büyük Devlet Kararı ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın 12. Maddesi'ne göre gayri askeri statüde. Sakız Adası'nın mülkiyeti ile deniz yetki alanları Türkiye'ye bırakıldı. Yunanistan adaya herhangi bir askeri birlik konuşlandıramaz, askeri tatbikat ve ağır silah atışı yapamaz. Yunanistan burnumuzun dibinde gümbür gümbür topçu atışı yaparken ve Türkiye'yi tehdit ederken iktidar, TSK ve yetkililer olanı biteni turist gibi izledi. Yunanistan'a nota bile verilmedi.”

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YUNANİSTAN'LA '12 MİL' GERGİNLİĞİ

Yunanistan’ın Ege Denizi'nde karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istemesi, iki ülke arasındaki 'alarm' seviyesini 23 yıl sonra yeniden en üst düzeye çıkarmıştı. 1995 yılında da Yunanistan kara sularını 12 mile çıkarmak istemiş ve Türkiye tüm dünyaya bu kararı 'savaş sebebi' sayacağını ilan etmişti.

ÇİPRAS NE DEMİŞTİ?

Çipras, Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını vurguladığı Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı için 'haklarını' kullanacaklarını söylemişti.

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sakız adası Yunanistan 12 mil ümit yalım

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Aynen hakkınızı kullanın bence.Sİlelim sizi haritadan...
YUNAN GAVURU YİNE KAŞINIYOR
reis napsın reis da :)
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