'Yunanistan Sakız Adası’na silah yığdı' iddiası

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'dan çok konuşulacak Ege Denizi çıkışı geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, Yalım, Yunanistan'ın, devlet gemisi ile deniz haydutluğu yaparak Ege Denizi Türk karasularında balık tutan vatandaşlarımızı silah zoruyla kaçırarak tutukladığını, öldürdüğünü ve mülkiyeti bize ait olan adalarda askeri tatbikat ve ağır silah atışları yaptığını açıkladı.

Yalım'ın açıklamaları şöyle:

“Yunanistan, Gayri Askeri Statü'deki Sakız Adası'nda, 30-31 Ekim 2018'de, top, ağır piyade silahları ve uçaksavar makineli tüfek atışları yaptı. İzmir Çeşme'nin tam karşısındaki Sakız Adası'nda yapılan ağır silah atışları Ege Denizi'ndeki seyir güvenliğini ve hava trafiğini tehlikeye attı.

Sakız Adası, 13-14 Şubat 1914 tarihli 6 Büyük Devlet Kararı ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın 12. Maddesi'ne göre gayri askeri statüde. Sakız Adası'nın mülkiyeti ile deniz yetki alanları Türkiye'ye bırakıldı. Yunanistan adaya herhangi bir askeri birlik konuşlandıramaz, askeri tatbikat ve ağır silah atışı yapamaz. Yunanistan burnumuzun dibinde gümbür gümbür topçu atışı yaparken ve Türkiye'yi tehdit ederken iktidar, TSK ve yetkililer olanı biteni turist gibi izledi. Yunanistan'a nota bile verilmedi.”